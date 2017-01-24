Nokia 6'ya ilgi çok büyük! 1.4 milyon kişi sırada bekliyor

Nokia'nın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu akıllı telefon modeli Nokia 6'ya ilgi bir hayli fazla. Geçtiğimiz hafta ilk kez sürpriz satış etkinliğiyle satışa çıkan Nokia 6, 1 milyon ön kayıt almış ve yalnızca 1 dakika içerisinde tükenmişti.

Geçtiğimiz gün Nokia 6 modelinin yakında yeniden satışa çıkacağını öğrenmiştik. Yine Çin'e özel satışa sunulacak olan cihaz için şu anda 1.4 milyon kişinin sırada beklediği bilgisi geldi.

Raporlara göre JD.com üzerinden tüketiciler ön kayıt yaptırabiliyor ve cihaz satışa sunulduğunda cihaza önce kavuşma imkanı sunuluyor. 247 dolar satış fiyatına sahip olan Nokia 6 ile ilgili detaylara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz