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6'ya ilgi çok büyük! 1.4 milyon kişi sırada bekliyor

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Giriş Tarihi: 24.01.2017, 21:14 Güncelleme Tarihi: 24.01.2017, 21:23
Etiketler:
nokia Nokia 6 satış ön kayıt mobil
Nokia 6'ya ilgi çok büyük! 1.4 milyon kişi sırada bekliyor

'nın yeni akıllı telefon modeli 'ya ilgi çok fazla. Yeniden a çıkacak olan modelin kayıt sayısı 1.4 milyonu buldu.

Emre Çetinkaya

'nın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu akıllı telefon modeli Nokia 6'ya ilgi bir hayli fazla. Geçtiğimiz hafta ilk kez sürpriz etkinliğiyle satışa çıkan Nokia 6, 1 milyon ön kayıt almış ve yalnızca 1 dakika içerisinde tükenmişti.

Geçtiğimiz gün Nokia 6 modelinin yakında yeniden satışa çıkacağını öğrenmiştik. Yine Çin'e özel satışa sunulacak olan cihaz için şu anda 1.4 milyon kişinin sırada beklediği bilgisi geldi.

Raporlara göre JD.com üzerinden tüketiciler yaptırabiliyor ve cihaz satışa sunulduğunda cihaza önce kavuşma imkanı sunuluyor. 247 dolar satış fiyatına sahip olan ile ilgili detaylara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz
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Efe Efe

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cevapla 25.01.2017 00:43
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