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6 yeniden a çıkıyor

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Giriş Tarihi: 23.01.2017, 22:55 Güncelleme Tarihi: 23.01.2017, 23:05
Etiketler:
nokia Nokia 6 satış sürpriz satış etkinlik mobil
Nokia 6 yeniden satışa çıkıyor

yeni akıllı telefon modeli 'yı yeden a sunmaya hazırlanıyor.

Emre Çetinkaya

Nokia'nın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu akıllı telefon modeli Nokia 6'ya ilgi br hayli fazla. Geçtiğimiz hafta ilk kez sürpriz etkinliğiyle satışa çıkan Nokia 6, 1 milyon ön kayıt almış ve yalnızca 1 dakika içerisinde tükenmişti. Raporlara göre bu te 10 bin 6 modeli satılmıştı. 10 bir cihaz için 1 milyon adet kayıt gerçekten çok iyi bir rakam.

Diğer taraftan görünüşe göre Nokia, Çin'de cihazını satın almak isteyip de alamayanlar için yeni bir satış etkinliği gerçekleştirecek. Bugün gelen raporlara göre Nokia, 26 Ocak'ta modelini yeniden satışa çıkaracak.

Bu etkinlikte cihazın fiyatı ise yine aynı kalacak. Yani 247 dolar.

Nokia 6 ile ilgili detaylara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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