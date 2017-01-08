Yeni Android'li Nokia telefon sonunda açıklandı: Karşınızda Nokia 6!

Geldi, geliyor derken Microsoft'a satılmasının ardından durdurulan Nokia isimli akıllı telefon üretimi 2017 ile yeniden başladı ve yeni Nokia telefon duyuruldu. Nokia'nın isim ve üretim haklarının yeni sahibi olan HMD Global, resmi internet sitesi üzerinden Nokia 6 adlı yeni Android işletim sistemli akıllı telefonunu açıkladı.

Yılın ilk Nokia telefonu olan Nokia 6'nın ardından başka yeni Nokia telefonların da tanıtılmasını bekliyoruz. Birkaç gün önce zaten 2017 içerisinde 6-7 tane Nokia telefon beklendiğini öğrenmiştik.

HMD Global tarafından açıklanan, kutudan Android 7.0 Nougat'la çıkan LTE telefon Nokia 6, 5.5-inç HD ekrana sahip. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 430 yonga setinden alan cihaz, 16MP arka, 8MP ön kamera, 4GB RAM ve 64GB dahili hafıza gibi özelliklerle geliyor.

Fiyatı ve çıkış tarihi

Diğer taraftan HMD Global, "stratejik açıdan önemli pazar" olarak düşündüğü için Nokia 6'yı ilk olarak Çin'de satışa sunacak. İşin kötü tarafı henüz bu telefonun Çin'in dışarısında satışa sunulup sunulmayacağı da belirsiz. Nokia 6'nın 246 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu da belirtelim.

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