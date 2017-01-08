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Yeni 'li telefon sonunda : Karşınızda !

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Giriş Tarihi: 08.01.2017, 11:30 Güncelleme Tarihi: 08.01.2017, 11:42
Etiketler:
nokia Nokia 6 HMD Global android duyuru çin açıklandı
Yeni Android'li Nokia telefon sonunda açıklandı: Karşınızda Nokia 6!

Uzunca bir süredir beklenen yeni 'li telefon sonunda ldu. Nokia'nın haklarının yeni sahibi , resmi sitesinden Nokia 6'yı açıkladı.

Emre Çetinkaya

Geldi, geliyor derken Microsoft'a satılmasının ardından durdurulan isimli akıllı telefon üretimi 2017 ile yeniden başladı ve yeni Nokia telefon ldu. Nokia'nın isim ve üretim haklarının yeni sahibi olan HMD Global, resmi internet sitesi üzerinden Nokia 6 adlı yeni işletim sistemli akıllı telefonunu açıkladı.

Yılın ilk Nokia telefonu olan 'nın ardından başka yeni Nokia telefonların da tanıtılmasını bekliyoruz. Birkaç gün önce zaten 2017 içerisinde 6-7 tane Nokia telefon beklendiğini öğrenmiştik.

tarafından açıklanan, kutudan Android 7.0 Nougat'la çıkan LTE telefon Nokia 6, 5.5-inç HD ekrana sahip. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 430 yonga setinden alan cihaz, 16MP arka, 8MP ön kamera, 4GB RAM ve 64GB dahili hafıza gibi özelliklerle geliyor.

Fiyatı ve çıkış tarihi

Diğer taraftan HMD Global, "stratejik açıdan önemli pazar" olarak düşündüğü i Nokia 6'yı ilk olarak Çin'de satışa sunacak. İşin kötü tarafı henüz bu telefonun Çin'in dışarısında satışa sunulup sunulmayacağı da belirsiz. Nokia 6'nın 246 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu da belirtelim.

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kral geri dondu yeni modeller yolda...

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evet0
hayır0
cevapla 08.01.2017 22:13
Kürşat Kürşat

Orta segment telefonla piyasaya sürülen Android telefonlar hiçbir zaman iş yapmaz.oneplus u örnek alsınlar.

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evet0
hayır0
cevapla 08.01.2017 20:36
Misafir Misafir

430 yonga seri ne dur arkadaş..at çöpe..

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evet0
hayır0
cevapla 08.01.2017 16:44
Mert Mert

Üst segment bekliyoruz

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır1
cevapla 08.01.2017 14:21
Mst Mst

Nokia nın tekrar çıkış yapması için çok üstün özellikli ses getirecek bir telefon yapması lazım. böyle orta seviye özellikli telefon tutmaz yine fiyasko

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evet4
hayır6
cevapla 08.01.2017 12:42
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