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bu sene 6-7 modeli çıkaracak!

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Giriş Tarihi: 04.01.2017, 14:40 Güncelleme Tarihi: 04.01.2017, 14:49
Etiketler:
nokia google android HMD Avaxx telefon mobil malezya
Nokia bu sene 6-7 telefon modeli çıkaracak!

lı distribütör 2017 planlarını açıklayınca bazı gerçekler açığa çıktı.

Hasan Uğur Nayır

/, larını ve hatta Android tabanlı tüm ürünlerini hızlı bir şekilde çıkarmak istiyor. lı distribütör gerçekleştirdiği bir etkinlikte, 2017 sonuna kadar 6 ile 7 tane farklı Nokia telefon çıkaracağının sözünü verdi.

Android telefonlar uygun fiyatlı giriş seviyesinden, üst segmente kadar hepsini kapsıyor. Nokia'nın daha önceki telefon çıkarma planı 5 model üstüneydi, demek ki planlarda ufak değişiklikler oldu. Büyük ihtimalle 2. çeyrekte Nokia telefonları piyasada görmeye başlayacağız.

Şimdilik gelişmeler bu kadarla sınırlı. Telefonların özellikleri hakkında herhangi bir detay yok. CES 2017'de de Nokia'yı görmemiz pek olası değil. Nokia, MWC 2017'de duyurular yapabilir.
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