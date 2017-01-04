Nokia bu sene 6-7 telefon modeli çıkaracak!

Hasan Uğur Nayır

Nokia/HMD, Android telefonlarını ve hatta Android tabanlı tüm ürünlerini hızlı bir şekilde çıkarmak istiyor. Malezyalı distribütör Avaxx gerçekleştirdiği bir etkinlikte, 2017 sonuna kadar 6 ile 7 tane farklı Nokia telefon çıkaracağının sözünü verdi.

Android telefonlar uygun fiyatlı giriş seviyesinden, üst segmente kadar hepsini kapsıyor. Nokia'nın daha önceki telefon çıkarma planı 5 model üstüneydi, demek ki planlarda ufak değişiklikler oldu. Büyük ihtimalle 2. çeyrekte Nokia telefonları piyasada görmeye başlayacağız.

Şimdilik gelişmeler bu kadarla sınırlı. Telefonların özellikleri hakkında herhangi bir detay yok. CES 2017'de de Nokia'yı görmemiz pek olası değil. Nokia, MWC 2017'de duyurular yapabilir.