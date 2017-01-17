Yeni Nokia 6, şimdiden 1 milyonu gördü!

Nokia, Microsoft ile olan anlaşmasının bitimiyle birlikte kendi adıyla akıllı telefon pazarında bulunmaya başladı. Bu anlamda şirketin ilk adımı ise Nokia 6 olmuştu. Bu model ile ilgili detaylara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Diğer taraftan Nokia 6 modelinin Çin'de gerçekleşecek olan ilk "sürpriz satış" etkinliği 19 Ocak'ta yapılacak. Ve firma bir süredir bu etkinlik için kayıt topluyor. Bugün gelen haberlere göre etkinliğe 2 gün kala toplanan kayıtların sayısı 1 milyon rakamını aşmış. Yani görünüşe göre Nokia 6 modeline ilgi gerçekten büyük.

Nokia 6 modeli orta seviye özelliklere ve 245 dolar fiyat etiketine sahip. Nokia, MWC 2017 etkinliğinde Nokia 8 modelini açıklayacak.