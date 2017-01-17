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Yeni 6, şimdiden u gördü!

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Giriş Tarihi: 17.01.2017, 13:25 Güncelleme Tarihi: 17.01.2017, 13:36
Etiketler:
nokia Nokia 6 akıllı telefon sürpriz satış etkinlik 1 milyon
Yeni Nokia 6, şimdiden 1 milyonu gördü!

'nın yeni Android'li modeli 'nın "" etkinliği öncesinde kayıt aldığı belirtildi.

Emre Çetinkaya

Nokia, Microsoft ile olan anlaşmasının bitimiyle birlikte kendi adıyla pazarında bulunmaya başladı. Bu anlamda şirketin ilk adımı ise Nokia 6 olmuştu. Bu model ile ilgili detaylara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İlgili: Nokia 6, Türkiye'de satışa sunulacak mı?

Diğer taraftan 6 modelinin Çin'de gerçekleşecek olan ilk "sürpriz satış" etkinliği 19 Ocak'ta yapılacak. Ve firma bir süredir bu için kayıt topluyor. Bugün gelen haberlere göre etkinliğe 2 gün kala toplanan kayıtların sayısı 1 milyon rakamını aşmış. Yani görünüşe göre modeline ilgi gerçekten büyük.

Nokia 6 modeli orta seviye özelliklere ve 245 dolar fiyat etiketine sahip. Nokia, MWC 2017 etkinliğinde Nokia 8 modelini açıklayacak.
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