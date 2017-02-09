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'in ı 1,000$'ı aşacak!

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Giriş Tarihi: 09.02.2017, 10:50 Güncelleme Tarihi: 09.02.2017, 12:25
Etiketler:
apple iphone 8 premium akıllı telefon fiyat pahalı Apple iPhone 8
Apple iPhone 8'in fiyatı 1,000$'ı aşacak!

'ın yeni iPhone modeli ile ilgili yeni iddialar var. Görünüşe göre yeni iPhone modeli biraz yüksek bir a sahip olacak.

Emre Çetinkaya

Eğer bu Eylül ayında tanıtılacak olan yeni iPhone 8 modelini satın almayı planlıyorsanız şimdiden kenara para atmaya başlamanız sizin faydanıza olacak gibi görünüyor.

'ın iPhone'larının 10. yılı olması dolayısıyla bu yıl yeni telefonları için çok daha özenli çalıştığını biliyoruz. Bu anlamda yeni çıkacak olan "" modelinde 5.8-inç yeni 'kavissiz' OLED ekran, daha fazla hafıza, daha büyük pil gibi özellikler bekleniyor.

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Fiyat artıyor!

Ancak bunların tabii ki bir bedeli olacak. Bugün gelen raporlara göre premium iPhone 8 modelinin ı 1,000$'ı aşacak! Bu da şimdiye kadarki en iPhone olacağı anlamına geliyor. Geçen yıl piyasaya çıkan 256GB iPhone 7 Plus'ın yurt dışı fiyatı 969$'dı.

Bu konuda ilk sebep olarak firmanın bu iPhone modelinde LCD'den daha pahalıya mal olacak olan OLED ekrana geçiş yapması gösteriliyor.

Yeni iPhone 8 modelinin birçok radikal değişikliğe sahip olacağı ve bunlardan birisinin de cihazın ana ekran düğmesinin ve bu düğmenin sahip olduğu Touch ID'nin ekrana yerleşik (gömülü) olduğunu söyleyelim.

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3 farklı model

Ayrıca iPhone 8'in 4.7-inç, 5.5-inç ve 5.8-inç olmak üzere 3 farklı ekran boyutuna sahip olmasının beklendiğini de söyleyelim. Bu modellerden birinin OLED ekrana, diğer ikisinin ise LCD ekrana sahip olması bekleniyor.

Yurt dışında 1,000$'ın üzerinde bir fiyata sahip olan iPhone'u satın alır mısınız?
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