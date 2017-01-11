iPhone 8, iPhone 4s'ten izler taşıyacak!

Apple için 2017 yılının önceki yıllara göre farklı bir anlam taşıdığını sizlere belirtmiştik. Bu yıl, orijinal iPhone modelinin tanıtılmasının 10. yılı olma özelliği taşıyor. Bu yüzden Apple'ın buna yakışacak bir iPhone modeli üzerinde çalışmalar yaptığı iddia edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde ilk iPhone'un 10. yılı için konuşan Apple CEO'su Tim Cook'un "en iyisi henüz gelmedi" demesi de yine bu duruma bağlanmıştı. Bugün ise merakla beklenen bu yeni iPhone modeliyle ilgili yeni bilgiler geldi. Tayvanlı kaynak Digitimes'ın raporlarına göre Apple, üretim ortağı Jabil'e dövme paslanmaz çelik telefon çerçevesi siparişi vermiş.

En son iPhone 4s'te görmüştük

Öte yandan Apple, en son bu tarz paslanmaz çelikten çerçeveye iPhone 4s modelinde yer vermişti. Şirket, o zamandan beri iPhone'larında alüminyumu tercih etmeye başlamıştı.

Bunların yanı sıra yeni raporun iPhone 8'de şık bir cam gövde olacağı iddialarıyla örtüştüğünü de belirtelim.

3 farklı ekran boyutu

Ayrıca iPhone 8'in 4.7-inç, 5-inç ve 5.5-inç olmak üzere 3 farklı ekran boyutuna sahip olmasının beklendiğini de söyleyelim. Bu modellerden birinin OLED ekrana, diğer ikisinin ise LCD ekrana sahip olması bekleniyor.