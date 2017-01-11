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, 'ten izler taşıyacak!

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Giriş Tarihi: 11.01.2017, 20:18 Güncelleme Tarihi: 11.01.2017, 20:38
Etiketler:
apple iphone 8 rapor iphone 4s mobil iddia
iPhone 8, iPhone 4s'ten izler taşıyacak!

'ın merakla beklenen yeni iPhone modellerinden ile ilgili yeni bilgiler geldi. Görünüşe göre Apple 10. yılına yakışacak, özel bir cihaz için çalışmalar yapıyor.

Emre Çetinkaya

için 2017 yılının önceki yıllara göre farklı bir anlam taşıdığını sizlere belirtmiştik. Bu yıl, orijinal iPhone modelinin tanıtılmasının 10. yılı olma özelliği taşıyor. Bu yüzden Apple'ın buna yakışacak bir iPhone modeli üzerinde çalışmalar yaptığı edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde ilk iPhone'un 10. yılı için konuşan Apple CEO'su Tim Cook'un "en iyisi henüz gelmedi" demesi de yine bu duruma bağlanmıştı. Bugün ise merakla beklenen bu yeni iPhone modeliyle ilgili yeni bilgiler geldi. Tayvanlı kaynak Digitimes'ın larına göre Apple, üretim ortağı Jabil'e dövme paslanmaz çelik telefon çerçevesi siparişi vermiş.

En son iPhone 4s'te görmüştük

Öte yandan Apple, en son bu tarz paslanmaz çelikten çerçeveye modelinde yer vermişti. Şirket, o zamandan beri iPhone'larında alüminyumu tercih etmeye başlamıştı.

Bunların yanı sıra yeni raporun 'de şık bir cam gövde olacağı iddialarıyla örtüştüğünü de belirtelim.

3 farklı ekran boyutu

Ayrıca iPhone 8'in 4.7-inç, 5-inç ve 5.5-inç olmak üzere 3 farklı ekran boyutuna sahip olmasının beklendiğini de söyleyelim. Bu modellerden birinin OLED ekrana, diğer ikisinin ise LCD ekrana sahip olması bekleniyor.
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