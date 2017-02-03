En dikkat çekici iPhone 8 konsepti karşınızda

Apple'ın iPhone 8 modeli bu yılın en beklenen akıllı telefon modellerinden birisi. Cihaz için birçok tasarımcı hayal gücünden yararlanarak kendi konseptini hazırlıyor.

Bu anlamda son zamanların en dikkat çeken konsepti tasarımcı Thadeu Brandão'dan geldi. Yeni yayınlanan konsept, iPhone 7 modeliyle benzer kenarlara ve görünüme sahip. kenardan-kenara tamamen ekrana sahip olan konsept iPhone 8'in en dikkat çeken yanı ise "Home" butonu.

Cihazın fiziksel "Home" butonu yerine yeni MacBook modelinde gördüğümüz "Touch Bar" port edilmiş. Bunun hem şık hem de kullanışlı göründüğünü belirtelim.

Konsepti nasıl buldunuz? Videoyu izleyip yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

İşte bu konsept için hazırlanan video;