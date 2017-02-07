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'in ilk 'canlı' görseli ortaya çıktı!

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Giriş Tarihi: 07.02.2017, 17:49 Güncelleme Tarihi: 07.02.2017, 17:58
Etiketler:
samsung Galaxy S8 mobil sızıntı Samsung Galaxy S8 canlı görsel
Samsung Galaxy S8'in ilk 'canlı' görseli ortaya çıktı!

Bugün 'in ön yüzünün ilk canlı görüntüsü olduğu iddia edilen görsel paylaşıldı. Şimdi bu görsele daha yakından bakalım.

Emre Çetinkaya

'un yeni amiral gemisi modeli olan Galaxy S8 için geri sayım sürüyor. Yakında resmi olarak tanıtılacak olan cihazla ilgili lar ise ardı ardına gelmeyi sürdürüyor.

Bugün öğlen saatlerinde elimize ulaşan Galaxy S8'in fiyat bilgilerini sizinle paylaşmıştık. Şimdi ise yine modeline ait bir görsel sızdırıldı. Çinli sosyal ağ Weibo'da paylaşılan görüntünün, Galaxty S8'in ön yüzüne ait ilk canlı görüntüsü olduğu iddia ediliyor.

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İşte o görsel;

Görselden sizin de görebileceğiniz üzere Galaxy S8 modelinde çift taraflı kavisli bir ekran var ve 'Home' butonu yok! Aynı zamanda alt tarafta 3.5-mm ses girişi, USB Type-C ve hoparlör ızgaraları gözden kaçmıyor.

Öte yandan Mart ayında tanıtılmasını beklediğimiz Galaxy S8 modelinin Nisan ayının ortalarında satışa sunulması bekleniyor.

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