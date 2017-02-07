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'in seçenekleri ortaya çıktı!

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Giriş Tarihi: 07.02.2017, 13:42 Güncelleme Tarihi: 07.02.2017, 14:05
Etiketler:
samsung Galaxy S8 mobil fiyat fiyat seçenekleri Samsung Galaxy S8 akıllı telefon sızıntı
Samsung Galaxy S8'in fiyat seçenekleri ortaya çıktı!

'un yeni amiral gemisi modeli 'in seçenekleri ortaya çıktı. İşte Galaxy S8 modelleri ve fiyatları.

Emre Çetinkaya

Samsung Galaxy S8 hiç şüphesiz ki bu yılın en beklenen larından birisi. Tüketicilerin görmeyi merakla beklediği , büyük bir sürpriz olmazsa 29 Mart'ta düzenlenecek olan bir basın etkinliğiyle resmen tanıtılacak.

Bu tarihe her dakika biraz daha yaklaşırken cihazla ilgili detaylar elimize ulaşmaya devam ediyor. Son olarak bugün Galaxy S8'in satışa sunulacak olan versiyonları ve ları gün yüzüne çıktı.

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Fiyatlar biraz yukarıda!

GSMArena'nın haberine göre, Asya'da Galaxy S8'in 6GB RAM+64GB dahili hafıza ve 6GB RAM+128GB dahili hafıza olmak üzere iki versiyonu satışa çıkacak. 64GB'lık model 885$ civarında bir fiyata, 128GB'lık model ise 943$ civarında bir fiyata sahip olacak.

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Diğer taraftan bunlara ek olarak Avrupa tarafında üçüncü bir versiyondan söz ediliyor. Bu versiyonda ise 4GB RAM+64GB dahili hafıza olacak. Bu modelin fiyatı ise şu anda belli değil.

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Black Black

Sanal Asistanında Türkçe dil seçeneği Mutlaka olmalı yoksa bir halta yaramaz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.02.2017 15:58
Black Black

4k ekran a geçmeli

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.02.2017 15:56
Black Black

Samsung 6 gb ve 8 gb lık ramlerini saklamakta ısrar ediyor anlaşılan Türkiye ye gelen model 4 gb olursa çok büyük hayal kırıklığı olur note 7 faciasından sonra, rakipleri 6 gb ram le gelirken samsung rakiplerinin gerisinde kalmaya niyetli görüldüğü üzere halbuki note 7 faciası sonrası 8 gb ram le dönüş yapıp kullanıcısını tekrar kazanması şart işlemci tarafındada tüm bölgelere snapdragon la göndermesi şart

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.02.2017 15:21
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