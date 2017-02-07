Samsung Galaxy S8'in fiyat seçenekleri ortaya çıktı!

Samsung Galaxy S8 hiç şüphesiz ki bu yılın en beklenen akıllı telefonlarından birisi. Tüketicilerin görmeyi merakla beklediği Galaxy S8, büyük bir sürpriz olmazsa 29 Mart'ta düzenlenecek olan bir basın etkinliğiyle resmen tanıtılacak.

Bu tarihe her dakika biraz daha yaklaşırken cihazla ilgili detaylar elimize ulaşmaya devam ediyor. Son olarak bugün Galaxy S8'in satışa sunulacak olan versiyonları ve fiyatları gün yüzüne çıktı.

Fiyatlar biraz yukarıda!

GSMArena'nın haberine göre, Asya'da Galaxy S8'in 6GB RAM+64GB dahili hafıza ve 6GB RAM+128GB dahili hafıza olmak üzere iki versiyonu satışa çıkacak. 64GB'lık model 885$ civarında bir fiyata, 128GB'lık model ise 943$ civarında bir fiyata sahip olacak.

Diğer taraftan bunlara ek olarak Avrupa tarafında üçüncü bir versiyondan söz ediliyor. Bu versiyonda ise 4GB RAM+64GB dahili hafıza olacak. Bu modelin fiyatı ise şu anda belli değil.

Samsung Galaxy S8 satın almayı düşünüyor musunuz?