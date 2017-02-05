2017'nin en iddialı akıllı telefon modelleri!

Yeni bir yıldayız ve bu yıl da önceki yıllar gibi teknoloji dünyası adına dolu dolu geçecek. Yine akıllı telefon üreticileri, en iddialı akıllı telefonlarını kendi özel etkinliklerinde veya MWC 2017, IFA 2017 gibi etkinliklerde açıklayacaklar.

Peki 2017 yılının en çok beklenen ve merak edilen akıllı telefon modelleri hangileri?

LG G6

Beklenen çıkış tarihi: Şubat 26, 2017 @MWC

Güney Koreli LG'nin bu yılki amiral gemisi modeli olacak olan LG G6'nın bu ay içerisinde, MWC 2017'de tanıtılmasını bekliyoruz. Cihazın, 5.7-inç 1440 x 2880 piksel ekran (18:9 boy oranı), dört çekirdekli CPU ve Adreno 530 GPU'lu Snapdragon 821 yonga seti ve Type-C USB portu gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor.

Nokia P1

Beklenen çıkış tarihi: Şubat/Mart, 2017 @MWC

Nokia markasının haklarını satın alan HMD Global, Nokia markalı yılın en üst seviye akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Nokia P1 kod adlı modelin MWC 2017'de tanıtılması bekleniyor. Ayrıca cihazda, Snapdragon 835, 22.6 MP arka kamera, 6 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza gibi özelliklerin olacak.

BlackBerry Mercury

Beklenen çıkış tarihi: Şubat/Mart, 2017 @MWC

BlackBerry'nin haklarını da bildiğiniz üzere TCL adlı şirket satın almıştı. Bu yılki firmanın amiral gemisi modelinin üretiminde bu firmanın payı olacak. Mercury kod adlı bu modelin de bu ayki MWC 2017 fuarında tanıtılmasını bekliyoruz. Mercury'de, 4.5 inç 1,620x1,080 piksel ekran, Snapdragon 821 ya da 625 yonga seti, 4GB RAM, 64GB dahili hafıza, 13 MP arka kamera, 8 MP ön kamera ve Android 7.0 Nougat işletim sistemi gibi özellikler olacak.

Huawei P10

Beklenen çıkış tarihi: Şubat 26, 2017 @MWC

Çinli üretici Huawei, bildiğiniz üzere şu anda en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi. Bu konumda kalmak istemeyen Huawei, daha ileri gidebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın bu hedefleri doğrultusunda geliştirilen amiral gemisi model Huawei P10, bu ay düzenlenecek MWC 2017 fuarında tanıtılacak. Leica sensörlü çift arka kameraya sahip olan cihazın kamerasında, çift-LED flaş ve lazer otofokus da olacak. Huawei P10'da ayrıca, 5.5-inç çift taraflı kavisli, Quad HD (2560 x 1440 piksel) çözünürlüklü ekranın bulunması bekleniyor.

Sony Xperia 2017 Edition

Beklenen çıkış tarihi: Şubat/Mart, 2017 @MWC

Sony de bu ay gerçekleşecek olan MWC 2017 fuarında yerini alacak ve amiral gemisi modelini bu fuarda tanıtacak. Firmanın bu yılki amiral gemisi modelinde 5.5-inç 4K ekran, Snapdragon 835 yonga seti, 4GB ya da 6GB RAM'in olacağı belirtiliyor.

Samsung Galaxy S8 ve S8 Edge

Beklenen çıkış tarihi: 29 Mart, 2017

Samsung bu yıl yeni amiral gemisi modelini MWC 2017 yerine Mart ayının sonunda kendi gerçekleştireceği etkinlikle duyurmayı uygun görmüş. Firmanın bu yılki amiral gemisi modelleri olan Galaxy S8 ve S8 Edge'ten beklentilerin bir hayli fazla olduğunu söyleyelim. Galaxy S8'in 5.8 inç ve 6.2 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuna sahip model ile gelecek. Bunlardan birisinin Galaxy S8, diğerinin ise Galaxy S8 Edge olarak adlandırılması bekleniyor. Bu modellerin ekranları, QHD Super AMOLED çözünürlüğünde. 18.5:9 en-boy oranıyla gelen cihazın ekranı Galaxy Note 7'den daha büyük olacak. Ayrıca 5.8 inçlik modelde 3000mAh pil, 6.2 inçlik modelde ise 3500mAh pil bulunuyor. Arka tarafta parmak izi tarayıcı, 4GB RAM, 64GB dahili hafıza ise cihazın diğer beklenen özellikleri.

Xiaomi Mi 6

Beklenen çıkış tarihi: Bahar, 2017

Çinli firma Xiaomi, geçen yıla damga vuran modellerden Mi 5'in halefi üzerinde çalışıyor. Bu model Xiaomi Mi 6 olarak adlandırılacak ve bahar aylarında tanıtılacak. Gücünü Snapdragon 835 yonga setinden alacak olan cihaz, OLED ekran ve seramik gövdeyle gelmesi bekleniyor.

HTC Ocean

Beklenen çıkış tarihi: Bahar, 2017

HTC'nin bu yılki üst seviye modeli HTC Ocean kod adıyla anılıyor. Tayvanlı şirketin finansal sorunlar yaşadığını biliyoruz. Bu yüzden çok iddialı bir akıllı telefon modeli üzerinde çalışan şirket, bu yılın bahar aylarında yeni amiral gemisi HTC Ocean'ı açıklayacak. HTC Ocean'da, 6.0-inç QHD ekran, 10 nm Snapdragon 835 yonga seti, 4GB RAM, 64GB dahili hafıza, çift kamera - 24MP + 13 MP, 16 MP selfie kamera, 4,000 mAh pil ve parmak izi sensörü (arkada) gibi özelliklerin olması bekleniyor..

OnePlus 5

Beklenen çıkış tarihi: Yaz, 2017

Çinli OnePlus firması, özellikle anavatanında başarılı işlere imza atmayı sürdürüyor. Yavaş yavaş yurt dışına da açılan şirket, her yıl olduğu gibi yaz aylarında yeni amiral gemisi modelini açıklayacak. Bu modelin adı ise OnePlus 5 olacak. Şu anda teknik özellikleri hakkında pek bir bilgi bulunmayan modelin en üst seviye donanımlara ve premium seramik gövdeye sahip olması bekleniyor.

Samsung Galaxy Note 8

Beklenen çıkış tarihi: Ağustos, 2017

Galaxy Note 7'den sonra bazı kaynaklar Galaxy Note serisinin devam etmeyeceğini ve haliyle Galaxy Note 8'in çıkmayacağını iddia etmişti. Ancak firmanın yetkilileri Galaxy Note 8'in geleceğini resmen açıklamıştı. Bu yıl Ağustos ayında tanıtılması beklenen Galaxy Note 8 modeli, 4K çözünürlüklü ekran, gelişmiş VR özellikleri, yeni S Pen kalem ve Samsung'un yeni kişisel asistanı Bixby ile beraber gelecek.

Apple iPhone 8

Beklenen çıkış tarihi: Eylül, 2017

2017 yılının en beklenen akıllı telefonlarının başında tabii ki iPhone 8 geliyor. Bu yıl iPhone'ların 10. senesi olması dolayısıyla daha bir iddialı model olmasını beklediğimiz iPhone 8'in Eylül ayının sonuna doğru düzenlenecek olan bir etkinlikle tanıtılması bekleniyor. iPhone 8'in 4.7-inç, 5-inç ve 5.5-inç olmak üzere 3 farklı ekran boyutuna sahip olmasının beklendiğini de söyleyelim. Bu modellerden birinin OLED ekrana, diğer ikisinin ise LCD ekrana sahip olacağı söyleniyor. Henüz çok erken olduğu için hakkında pek bir detayın olmadığı iPhone 8 modeli, ekstra Plus modelinin yanında açıklanacak.

Peki sizin 2017'de en beklediğiniz akıllı telefon modeli hangisi?