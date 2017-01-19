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G6'nın leri yayınlandı, ne zaman tanıtılıyor?

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Giriş Tarihi: 19.01.2017, 11:03 Güncelleme Tarihi: 19.01.2017, 11:12
Etiketler:
lg LG G6 basın davetiyesi davetiye çıkış tarihi MWC 2017
LG G6'nın davetiyeleri yayınlandı, ne zaman tanıtılıyor?

bugün amiral gemisi modeli 'nın tanıtım lerini paylaştı. Bakalım LG G6 ne zaman tanıtılıyor?

Emre Çetinkaya

LG Electronics, 6 yıl sonra ilk kez operasyonel kayıp yaşamasından dolayı bu yıl adımlarını daha dikkatli ve sağlam atmaya özen gösteriyor. Bu anlamda yeni amiral gemisi LG G6 için daha dikkatli davranan bugün, basın leri paylaştı.

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Tahmin edebileceğiniz üzere 'nın tanıtımı için dağıtılan davetiyede belirtilene göre cihaz, Barselona'da MWC 2017 kapsamında 26 Şubat'ta yerel saatle 12:00'de tanıtılacak.

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Öte yandan LG G6 ile ilgili bilgiler tanıtılana kadar gelmeye devam edecektir. Detayları aktarmaya devam edeceğiz.
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