LG G6'nın davetiyeleri yayınlandı, ne zaman tanıtılıyor?

LG Electronics, 6 yıl sonra ilk kez operasyonel kayıp yaşamasından dolayı bu yıl adımlarını daha dikkatli ve sağlam atmaya özen gösteriyor. Bu anlamda yeni amiral gemisi LG G6 için daha dikkatli davranan LG bugün, basın davetiyeleri paylaştı.

Tahmin edebileceğiniz üzere LG G6'nın tanıtımı için dağıtılan davetiyede belirtilene göre cihaz, Barselona'da MWC 2017 kapsamında 26 Şubat'ta yerel saatle 12:00'de tanıtılacak.

Öte yandan LG G6 ile ilgili bilgiler tanıtılana kadar gelmeye devam edecektir. Detayları aktarmaya devam edeceğiz.