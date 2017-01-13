LG G6'dan yeni detaylar geldi, dikkat çekici bir ekrana sahip!

LG Electronics, 6 yıl sonra ilk kez operasyonel kayıp yaşamasından dolayı bu yıl adımlarını daha dikkatli ve sağlam atacak gibi görünüyor. Bu anlamda çalışmalarını yürüten LG'nin bir süredir yeni amiral gemisi modeli LG G6 üzerinde çalıştığını biliyoruz. LG G6 ile ilgili son olarak çıkış tarihine dair bilgiler gün yüzüne çıkmıştı.

Şimdi ise LG G6 ile ilgili yeni bilgiler geldi. LG, yeni amiral gemisi ile ilgili ara ara teaser görseller paylaşıyor. Bunlardan birisini geçen gün paylaştı. Bu görsele göre cihaz, çok ince kenarlara ve su geçirmezlik özelliğine sahip olacak.

Mart'ın başında gelmesi beklenen LG G6'nın 5,3 inç'lik LG G5'ten farklı olarak 5,7 inç'lik QHD LCD ekranla geleceğini öğrenmiştik. 18:9 ekran oranınına sahip olacak olan cihaz, kenarlar konusunda ise G5'e kıyasla yanlarda 0,2mm, altta ise 0,54mm daha küçük olacak. Ekranıyla dikkat çekecek olan cihazın bu ekranının 1440 x 2880 çözünürlüğünde ve 564 ppi piksel yoğunluğuna sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.

LG'nin yayınladığı "bir telefondan ne beklerdiniz?" videosu;