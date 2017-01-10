LG G6'nın muhtemel çıkış tarihi

Mobile World Congress 2017 (MWC 2017) etkinliğine az bir süre kaldı. Şubat ayının sonuna doğru Barselona'da gerçekleştirilmesi beklenen etkinlik, yine birçok önemli duyuruya ev sahipliği yapacak.

Güney Kore kaynaklı kesin olmayan yeni bilgiler, LG G6'nın MWC 2017'den hemen önce, 26 Şubat itibarıyla görücüye çıkabileceği yönünde. Böylelikle LG, bir nevi Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8'den önce herkese merhaba diyecek.

Yine beklentiler, LG'nin G6'yı bu kez daha erken bir zamanda satışa sunacağı yönünde. LG G5, 31 Mart'ta satışa sunulmuştu. Samsung'un yeni amiral gemileri ise, haftalar öncesinden satıştaydı. İşte bu sene işler daha farklı olabilir.

Bu arada, G6'ya dair son gelen teknik bilgileri de sizlerle paylaşalım. Buna göre LG G6'da QHD+, yani 2560 x 1440 çözünürlüklü, 564 ppi değerinde 5.7 inç'lik ekran olabilir. LG, birçok modelinde denediği gibi bu yeni amiral gemisinde de dual screen, yani çift ekran özelliğini tercih edebilir.

Yeni bilgiler oldukça haberdar edeceğiz.