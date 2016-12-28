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G6'nın su ortaya çıktı

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Giriş Tarihi: 28.12.2016, 15:53 Güncelleme Tarihi: 28.12.2016, 15:58
Etiketler:
lg LG G6 sızıntı telefon LG G5 G5 akıllı telefon video
LG G6'nın videosu ortaya çıktı

lar arka arkaya gelmeye başladı.

Hasan Uğur Nayır

Şubat ayında G6'nın açıklanması bekleniyor. la ilgili daha önce bir takım lar olmuştu, ama yeni sızıntı bomba gibi. Çünkü telefonun 3 boyutlu halini gözler önüne seren bir yayınlandı.

Fark edilen şey, cihazın günümüzdeki diğer çoğu telefon gibi yekpare tasarıma sahip olması. Güney Koreli üretici 'te cesur bir adım atarak, modüler yapı sundu. Görünüşe göre yeni telefonda modüler yapıyı terk etmeye karar vermiş.

Telefonda, G5'e göre başka farklılıklar var. Ses tuşları halen solda, ama bu sefer ayrılmışlar. Tek parça düğme değil. Hoparlör alt tarafta, USB-C portunun sağ tarafında yer alıyor.

Ekran boyutu 5.3 inç olarak kalırken, arkada yine çift kamera var. Kamera muhtemelen yine farklı odaklıklar sunacaktır. Aynı zamanda arkada parmak izi tarayıcı özelliği olan güç düğmesi var. Rapora göre LG G6 kablosuz şarjı da destekliyor.

Videoyu göremiyorsanız Youtube linkine tıklayabilirsiniz.

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