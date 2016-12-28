LG G6'nın videosu ortaya çıktı

Hasan Uğur Nayır

Şubat ayında LG G6'nın açıklanması bekleniyor. Telefonla ilgili daha önce bir takım sızıntılar olmuştu, ama yeni sızıntı bomba gibi. Çünkü telefonun 3 boyutlu halini gözler önüne seren bir video yayınlandı.

Fark edilen şey, cihazın günümüzdeki diğer çoğu telefon gibi yekpare tasarıma sahip olması. Güney Koreli üretici G5'te cesur bir adım atarak, modüler yapı sundu. Görünüşe göre yeni telefonda modüler yapıyı terk etmeye karar vermiş.

Telefonda, G5'e göre başka farklılıklar var. Ses tuşları halen solda, ama bu sefer ayrılmışlar. Tek parça düğme değil. Hoparlör alt tarafta, USB-C portunun sağ tarafında yer alıyor.

Ekran boyutu 5.3 inç olarak kalırken, arkada yine çift kamera var. Kamera muhtemelen yine farklı odaklıklar sunacaktır. Aynı zamanda arkada parmak izi tarayıcı özelliği olan güç düğmesi var. Rapora göre LG G6 kablosuz şarjı da destekliyor.

Videoyu göremiyorsanız Youtube linkine tıklayabilirsiniz.