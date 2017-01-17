LG G6'da ısı borusu yer alıyor!

Hasan Uğur Nayır

Note 7'nin patlaması geçtiğimiz seneye damga vurmuştu. Bu olay sadece Samsung'u değil, aslında tüm teknoloji şirketlerini etkiledi. Dev isimler cihazlarında herhangi bir sorun olmaması testlerini daha kapsamlı hale de getirdi. Bu isimlerden biri de LG.

The Korea Hearld'e açıklama yapan LG yetkilileri, yeni teknolojiyi uyguladıklarını ve G6'nın genel güvenliğini artırmak için daha zorlu testler gerçekleştirdiklerini söyledi. LG, yeni telefonda emniyeti ve kaliteyi önde tutuyor.

Gelelim yapılan testlere ve detaylara. Amerika ve Avrupa'da belirlenen standart sıcaklık testleri vardır, LG de bu standart sıcaklıklardan %15 daha yüksek sıcaklıklar ile pilin ısısını test etti. Bununla birlikte şirket pilin keskin bir çivi ile delinmesi, yüksek yerden düşmesi, ağır nesnelerin darbesine maruz kalması gibi diğer testleri de uyguluyor.

Diğer testlerde ise telefonun tekrarlanan düşmelere, devrilmelere, yüksek voltaja maruz kalması gibi zorlu koşullar gerçekleştiriliyor. LG bu testlerin, cihazın maksimum güvenlik emniyetini sağlayacağını, ayrıca işlemci, ekran, kamera ve parmak izi algılayıcıları gibi akıllı telefonun çeşitli yönleri arasındaki diğer kusurları ortaya çıkaracağını umuyor.

Son olarak LG, ısıyı uygulama işlemcisi yani sistem çipinden uzaklaştırmak için ısı borusu kullanmaya niyetli. bu şekilde ısı konsantrasyonunu bir alanda durdurmayı hedefliyor. LG, G6'yı halen tamamlamış değil, yukarıda bahsettiğimiz zorlu testler devam ediyor.