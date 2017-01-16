Asus, 2017'de hedeflerini ikiye katladı

AsusTek Computer ya da kısaca Asus, akıllı telefon işini önümüzdeki iki üç yılda yaklaşık iki katına çıkarmayı hedefliyor. Çinli Apple Daily'nin raporlarına göre şirket, 2020 yılına kadar her yıl 35-40 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu da küresel marketin %3'ü anlamına geliyor.

Öte yandan Asus, 2016 yılında 20 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirmişti. Bu satışlarda ZenFone 3 ailesinin payı bir hayli büyük.

Diğer taraftan Asus'un CEO'su Jerry Shen'in yaptığı açıklamaya göre şirket, ZenFone 4 ailesini ise yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sunacak.

Asus kısa bir süre önce CES 2017 fuarında ZenFone 3 Zoom ve Zenfone AR modellerini açıklamıştı.