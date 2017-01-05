CES 2017: Asus ZenFone 3 Zoom duyuruldu, 5000mAh pil, Portre Modu ve fazlası

Las Vegas'taki CES 2017 fuarı henüz tüketicilere kapısını açmadan önce üreticiler birer birer bu fuarda sergileyecekleri ürünlerin tanıtımını yapmaya devam ediyorlar. Bu anlamda şimdi sıra Asus'a geldi. Daha önceden de duyduğumuz gibi Asus, CES 2017 kapsamında yeni ZenFone 3 Zoom modelini duyurdu.

Etkileyici kamera özellikleri

Asus ZenFone 3, 12MP ana kamerasının yanında arkada yine 12MP değerinde ikinci bir kameraya sahip. Bu kamera 2.3X yakınlaştırma lensini destekliyor. Yani bu konuda biraz iPhone 7 Plus'a benziyor. Bunun yanı sıra yine iPhone 7 Plus'ta gördüğümüz Portre Modu da ZenFone 3 Zoom'da bulunuyor. Buna ek olarak "Doğal alan derinliği" özelliği de eklenmiş. Bu özelliğin ise telefona daha sonra gelecek olan bir yazılım güncellemesiyle birlikte kazandırılacağı belirtildi.

Kamerasının yanında Asus ZenFone 3 Zoom'da, orta seviye teknik özellikler var diyebiliriz. 5.5-inç AMOLED ekranla gelen cihazda, arka tarafta konumlandırılmış parmak izi tarayıcı, metal işçilik ve 5000mAh pil gibi özellikler mevcut.

İşte cihazın detaylı özellikleri;

Ekran: 5.5-inç AMOLED, 500 nits parlaklık, Gorilla Glass 5

Boyut ve ağırlık: 170 grams, 7.99mm kalınlık

İşlemci: Snapdragon 625 SoC, 14nm işlem

Ana kamera: F1.7 diyafram aralığına sahip 12MP, Sony IMX362 sensör, 1.4um piksel, çift pikselli faz algılama, lazer otofokus, nesne izleme, 4-açılı OIS, 3-açılı EIS, Manuel kontroller, RAW desteği

İkinci kamera: 2.3X optik yakınlaştırmalı 12MP sensör, 59mm odak uzaklığı, Portre Modu

Ön kamera: 13MP, F2.0 diyafram aralığı, Sony IMX214 sensör

Pil: 5,000mAh pil, 6.4 saat 4K video kaydı ya da 42 gün bekleme süresi

Yazılım: Android 6 Marshmallow, Zen UI (Android 7.0 yakında gelecek)

Parmak izi sensörü

Renkler: Siyah, gümüş, rose altın

Çıkış tarihi

Asus'un yeni kamera telefonu ZenFone 3 Zoom, Şubat ayı içerisinde satışa çıkartılacak. Cihazın fiyatı ise henüz belli değil.