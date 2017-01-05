| Üye ol | 05 Ocak 2017,Perş
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: duyuruldu: 8GB RAM'li ilk akıllı telefon!

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Giriş Tarihi: 05.01.2017, 00:31 Güncelleme Tarihi: 05.01.2017, 00:55
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Asus Zenfone AR asus Zenfone AR artırılmış gerçeklik mobil CES 2017
CES 2017: Asus Zenfone AR duyuruldu: 8GB RAM'li ilk akıllı telefon!

bugün gerçekleştirdiği basın etkinliğiyle birlikte merakla beklenen modelini açıkladı. Zenfone AR, hemen her şeyiyle yenilikçi bir telefon gibi görünüyor.

Emre Çetinkaya

Las Vegas'taki CES 2017 fuarı henüz tüketicilere kapısını açmadan önce üreticiler birer birer bu fuarda sergileyecekleri ürünlerin tanıtımını yapmaya devam ediyorlar. Bu anlamda şimdi sıra 'a geldi. Asus gerçekleştirdiği basın etkinliğinde kamera telefonu ZenFone 3 Zoom'un yanı sıra Zenfone AR adını verdiği yeni akıllı telefon modelini de duyurdu.

İlgili: Asus ZenFone 3 Zoom duyuruldu, 5000mAh pil, Portre Modu ve fazlası

Tahmin edebileceğiniz üzere bu telefonun adının sonunda bulunan "AR" augmented reality yani Türkçe artırılmış gerçekliği ifade ediyor. Bunun yanı sıra cihaz adının hakkını verecek özellikleriyle donatılmış.

8GB RAM, özel Snapdragon 821, Daydream desteği

Asus'un yeni Zenfone AR modeli, 5.7 inç Quad HD (1440 x 2560 piksel) Super AMOLED ekrana sahip. Cihaz, %79 oranında ekran-gövde oranıyla dikkat çekiyor. Bunun, Daydream için iyi bir uyum oranı olduğunu belirtelim. Bu arada , Google'ın sanal gerçeklik platformunu Daydream yüklü geliyor.

Kaputun altında ise Zenfone AR'da Snapdragon 821 yonga seti bulunuyor. Bu yonga ise Tango için gerekli performansı sergilemesi gerektiğinden biraz modifiye edilmiş. Ayrıca 8GB RAM, bir akıllı telefonda ilk kez Zenfone AR'da yer verilmiş.

Bu arada cihazın öne çıkan özelliğinin 8GB RAM değil, artırılmış gerçeklik olduğunu da atlamayalım.

Artırılmış gerçeklik (AR) özellikleri

Asus Zenfone AR, Google Tango-uyumlu ilk akıllı telefonlardan birisi. Google'ın Tango projesi ise, çeşitli sensörlerle ortamın üç boyutlu modelini oluşturmaya yaradığını belirtelim. Cihazlar bu sayede bulundukları ortamı analiz edebiliyor, üç boyutlu taramaları kullanılabilir veri haline getirebiliyor. Bu proje için üç kameraya ihtiyaç var. Birisi hareket izleme, birisi derinlik izleme ve sonuncusu ise oda haritalama.

Zenfone AR'da ise 23MP çözünürlüğünde Sony IMX 318 sensör var. Buna ek olarak hareket izleme ve derinlik algılama kameraları da cihazın kamera donanımını tamamlıyor. Bu kamera sadece nesnelerin hareketini izlemekle kalmıyor, bir alanı öğrenmeye ve derinliğin doğru algılanmasına da olanak tanır.

Şu anda cihaz için erişilebilir 35 AR uygulaması mevcut. Tabii bu daha başlangıç. 2017 yılı içerisinde bunların yanına yeni onlarca AR uygulaması eklenecektir.

Fiyat ve çıkış tarihi

'ın çıkış tarihi olarak 2017'nin ikinci çeyreği işaret edildi. Ayrıca cihazın fiyat bilgisi de henüz paylaşılmadı. Ancak bu konunun kısa bir süre sonra netlik kazanacağını düşünüyoruz.

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