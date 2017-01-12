HTC akıllı yardımcı Sense Companion'ı duyurdu

Hasan Uğur Nayır

HTC, bugün düzenlediği etkinlikte HTC U Ultra ve HTC U Play telefonlarını tanıttı. Ultra modelinde, LG V20'deki gibi ikinci bir ekran var. Bu küçük ekran favori uygulama simgelerini ve bildirimleri gösteriyor, ancak daha fazlası da var. Aslında bu ikinci ekranda yapay zeka yaşıyor.

Özetleyecek olursak, Tayvanlı şirket Siri, S Voice ve diğerleri gibi ses kontrollü bir asistan olan Sense Companion'ı da duyurdu. Sense Companion, en iyilerden biri gibi görünüyor. Telefonu sesle kontrol etmeye, uygulamaları açmaya, etkinlikler belirlemeyi sağlıyor. Belki şakalar bile yapabilir.

Belirtildiği gibi Sense Companion, bildirimleri yalnızca ikinci ekranda gösteriyor. Bu şekilde, telefonu kullanırken ana ekran da engellenmiyor. Bununla birlikte bu akıllı yardımcı ilgilenmediğiniz bildirimleri de göstermiyor. Mesala mesaj geldiğinde hangisini önemsemediğinizi hatırlıyor, buna göre bildirim gösteriyor. HTC'nin akıllı yardımcısı zaman içinde kullanıcının alışkanlıklarını öğreniyor.