HTC U Ultra duyuruldu: Safir cam, ikinci ekran ve fazlası!

HTC bugün ana vatanı Tayvan'da TSİ 11:00'da başlayan bir basın etkinliği gerçekleştirdi. Kısa bir süre önce sona eren basın etkinliğinde firma en yeni akıllı telefon modellerinin duyurusunu yaptı. Bu cihazlar arasında en dikkat çeken model ise yeni HTC U Ultra isimli model oldu.

HTC'nin deyimiyle "premium" bir cihaz olan HTC U Ultra, 5.7-inç büyüklüğünde bir ekranla geliyor. Bu cihazın en dikkat çeken tarafı ise üst tarafta yer alan ikinci ekranı gibi görünüyor. Bu üstteki ikinci ekranın HTC'nin kendi yapy zekalı (AI) asistan özelliği tarafından desteklendiği ve bildirimleri, çeşitli uyarıları ve fazlasını gösterdiği belirtiliyor.

3.5mm kulaklık girişi yok

Sonar tabanlı ses sistemi U Sonic ile gelen cihaz, maalesef modaya uymuş gibi görünüyor ve 3.5mm kulaklık girişini bulundurmuyor.

Bunların yanı sıra cihazın dikkat çeken bir diğer özelliği ise cihazı kaplayan safir cam. Ancak bu özel koruyucu cama sahip U Ultra modellerinin "özel" olacağını belirtelim. Normal U Ultra modellerinin ise Corning'in Gorilla Glass'ı ile korunacaklar.

Ayrıca cihaz, camın altında canlı renklerlere bürünmüş. Cihazda pembe, mavi, siyah ve beyaz olmak üzere 4 farklı renk seçeneği var.

Fiyatı ve çıkış tarihi

HTC U Ultra modeli bu çeyrek içerisinde küresel olarak satışa çıkmış olacak. 749 dolar fiyat etiketine sahip olan modelin yani Mart ayının ortalarında satışta olmasını bekliyoruz.

HTC U Ultra teknik özellikleri

HTC U Ultra'yı nasıl buldunuz?

: Android 7.0 Nougat, HTC Sense: 5.7-inç Super LCD 5, 2560x1440,2-inç ikinci, 160x1040,Gorilla Glass 5: Snapdragon 821 dört çekirdek, 2.15GHz: 64/128GB, +microSD: 4GB: 12MP UltraPiksel 2, 1.55-mikron piksel, f/.1.8, OISPDAF, Lazer AF, çift-ton flaş3D audio'lu 4K video120fps'de 720p Ağır çekimhi-res audio: 16MP, BSIUltraPiksel modu, 1080p video: 3000 mAh, çıkarılamaz: USB-CQuick Charge 3.0: 162.41 x 79.79 x 7.99 mm: 170g: Siyah, beyaz, pembe, mavi