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U Ultra : Safir cam, ikinci ekran ve fazlası!

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Giriş Tarihi: 12.01.2017, 11:35 Güncelleme Tarihi: 12.01.2017, 12:18
Etiketler:
htc HTC U Ultra duyuruldu mobil akıllı telefon özellikler HTC U Ultra özellikler
HTC U Ultra duyuruldu: Safir cam, ikinci ekran ve fazlası!

bugün merakla beklenen basın etkinliğini gerçekleştirdi ve merakla beklenen yeni cihazlarının duyurusunu yaptı. O cihazlardan en dikkat çekeni ise oldu.

Emre Çetinkaya

HTC bugün ana vatanı Tayvan'da TSİ 11:00'da başlayan bir basın etkinliği gerçekleştirdi. Kısa bir süre önce sona eren basın etkinliğinde firma en yeni modellerinin duyurusunu yaptı. Bu cihazlar arasında en dikkat çeken model ise yeni HTC U Ultra isimli model oldu.

'nin deyimiyle "premium" bir cihaz olan HTC U Ultra, 5.7-inç büyüklüğünde bir ekranla geliyor. Bu cihazın en dikkat çeken tarafı ise üst tarafta yer alan ikinci ekranı gibi görünüyor. Bu üstteki ikinci ekranın HTC'nin kendi yapy zekalı (AI) asistan özelliği tarafından desteklendiği ve bildirimleri, çeşitli uyarıları ve fazlasını gösterdiği belirtiliyor.

3.5mm kulaklık girişi yok

Sonar tabanlı ses sistemi U Sonic ile gelen cihaz, maalesef modaya uymuş gibi görünüyor ve 3.5mm kulaklık girişini bulundurmuyor.

Bunların yanı sıra cihazın dikkat çeken bir diğer özelliği ise cihazı kaplayan safir cam. Ancak bu özel koruyucu cama sahip U Ultra modellerinin "özel" olacağını belirtelim. Normal U Ultra modellerinin ise Corning'in Gorilla Glass'ı ile korunacaklar.

Ayrıca cihaz, camın altında canlı renklerlere bürünmüş. Cihazda pembe, mavi, siyah ve beyaz olmak üzere 4 farklı renk seçeneği var.

Fiyatı ve çıkış tarihi

HTC U Ultra modeli bu çeyrek içerisinde küresel olarak satışa çıkmış olacak. 749 dolar fiyat etiketine sahip olan modelin yani Mart ayının ortalarında satışta olmasını bekliyoruz.

HTC U Ultra teknik özellikleri

İşletim sistemi: Android 7.0 Nougat, HTC Sense
Ekran: 5.7-inç Super LCD 5, 2560x1440,
2-inç ikinci, 160x1040,
Gorilla Glass 5
İşlemci: Snapdragon 821 dört çekirdek, 2.15GHz
Depolama: 64/128GB, +microSD
RAM: 4GB
Arka kamera: 12MP UltraPiksel 2, 1.55-mikron piksel, f/.1.8, OIS
PDAF, Lazer AF, çift-ton flaş
3D audio'lu 4K video
120fps'de 720p Ağır çekim
hi-res audio
Ön kamera: 16MP, BSI
UltraPiksel modu, 1080p video
Pil: 3000 mAh, çıkarılamaz
Şarj: USB-C
Quick Charge 3.0
Boyutlar: 162.41 x 79.79 x 7.99 mm
Ağırlık: 170g
Renkler: Siyah, beyaz, pembe, mavi

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el el

ekran 32 inc tv gibi olsaymis bari bu ne la ekraninda moku cikti

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cevapla 12.01.2017 12:25
Pisiko Pisiko

Bunu alacagima gider mi note 2 alırım daha iyi fiyatını ?4000 yaparlar şimdi

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cevapla 12.01.2017 12:22
Fatih Fatih

Su cihazi 830 ve 4000 mah yapsa patlar ama bu şekilde bi cacık olmaz

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hayır0
cevapla 12.01.2017 12:09
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