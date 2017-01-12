HTC U Ultra duyuruldu: Safir cam, ikinci ekran ve fazlası!

HTC bugün ana vatanı Tayvan'da TSİ 11:00'da başlayan bir basın etkinliği gerçekleştirdi. Kısa bir süre önce sona eren basın etkinliğinde firma en yeni akıllı telefon modellerinin duyurusunu yaptı. Bu cihazlar arasında en dikkat çeken model ise yeni HTC U Ultra isimli model oldu.
HTC'nin deyimiyle "premium" bir cihaz olan HTC U Ultra, 5.7-inç büyüklüğünde bir ekranla geliyor. Bu cihazın en dikkat çeken tarafı ise üst tarafta yer alan ikinci ekranı gibi görünüyor. Bu üstteki ikinci ekranın HTC'nin kendi yapy zekalı (AI) asistan özelliği tarafından desteklendiği ve bildirimleri, çeşitli uyarıları ve fazlasını gösterdiği belirtiliyor.
Sonar tabanlı ses sistemi U Sonic ile gelen cihaz, maalesef modaya uymuş gibi görünüyor ve 3.5mm kulaklık girişini bulundurmuyor.
Bunların yanı sıra cihazın dikkat çeken bir diğer özelliği ise cihazı kaplayan safir cam. Ancak bu özel koruyucu cama sahip U Ultra modellerinin "özel" olacağını belirtelim. Normal U Ultra modellerinin ise Corning'in Gorilla Glass'ı ile korunacaklar.
Ayrıca cihaz, camın altında canlı renklerlere bürünmüş. Cihazda pembe, mavi, siyah ve beyaz olmak üzere 4 farklı renk seçeneği var.
HTC U Ultra modeli bu çeyrek içerisinde küresel olarak satışa çıkmış olacak. 749 dolar fiyat etiketine sahip olan modelin yani Mart ayının ortalarında satışta olmasını bekliyoruz.
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ekran 32 inc tv gibi olsaymis bari bu ne la ekraninda moku cikticevapla 12.01.2017 12:25
Bunu alacagima gider mi note 2 alırım daha iyi fiyatını ?4000 yaparlar şimdicevapla 12.01.2017 12:22
Su cihazi 830 ve 4000 mah yapsa patlar ama bu şekilde bi cacık olmazcevapla 12.01.2017 12:09
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