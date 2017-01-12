HTC U Play ile tanışın: 5.2-inç 1080p ekran, MediaTek CPU ve fazlası

HTC bugün merakla beklenen basın etkinliğini gerçekleştirdi. Tayvan'da gerçekleşen etkinlikte firma, üst seviye HTC U Ultra modelinin yanında HTC U Play modelini de açıkladı.

Tıpkı U Ultra modelinden farklı olarak 5.2-inç ekran boyutuna sahip olan U Play, metal cam işçiliğiyle karşımıza çıkıyor. Metal çerçeveye sahip olan cihazın, tahmin edebileceğiniz üzere ön ve arka yüzleri camdan yapılmış. Cam korumasının ise Gorilla Glass 5 olduğunu söyleyelim. U Ultra modelinde ekstra bir de "safir cam" versiyonu olacağını önceki haberimizde belirtmiştik.

Gücünü orta seviye Helio P10 yonga setinden alan cihazda, 3GB RAM ve 32GB dahili hafıza bulunuyor. Ayrıca cihazda 2,500mAh değerinde pil, 16MP arka kamera gibi özellikler mevcut. Bu teknik özelliklerin hepsine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Öte yandan HTC U Play'in yeni Sense arayüzünün yanı sıra, Siri ve Google Asistan'a benzer ses kontrollü akıllı asistana sahip olduğunu belirtelim.

4 mikrofon!

Cihazda her zaman aktif olan 4 mikrofon var. Bunlar farklı amaçlara hizmet ediyor. Mesela biri "Biyometrik ses kilidi ve kontrolü" özelliği için bulunuyor. HTC ayrıca bu mikrofonların daha iyi sese sahip videolar için 3B ses kaydı yapabileceğini de ekliyor.

Henüz cihazın fiyat ve çıkış tarihi bilgileri belirtilmedi.

HTC U Play'in teknik özellikleri

İşletim sistemi: Android 6.0 Marshmallow, HTC Sense

Ekran: 5.2-inç Super LCD, 1920x1080, Gorilla Glass

İşlemci: MediaTek Helio P10

Depolama: 32/64GB, + MicroSD

RAM: 3/4 GB

Arka kamera: 16MP BSI f/2.0, OIS, PDAF

Çift-ton flaş, 30fps'de 1080p video

Ön kamera: 16MP BSI f/2.0

UltraPiksel modu, 1080p video

Şarj: USB-C

5V/2A hızları

Pil: 2500 mAh

Güvenlik: Parmak izi sensörü

Ölçüler: 145.99 x 72.9 x 7.99 mm

Ağırlık: 145 g

Renkler: Pembe, mavi, siyah, beyaz

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