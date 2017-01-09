Android'li Nokia 6 hakkında her şey

Dün yaptığımız haberimizde, Android işletim sistemli Nokia 6'ya dair ilk detayları sizlerle paylaşmıştık. 246 dolarlık satış fiyatı etiketi bulunan ürün, önümüzdeki günlerde ilk olarak Çin'de satışa sunulacak. Diğer ülkeler için henüz bir bilgi bulunmazken Nokia'nın 2017 yılında birçok Android modeliyle teknolojiseverlerin karşısına çıkacağı da bir gerçek.
Biz şimdi Nokia 6 hakkındaki yayınlanmış tüm detayları sizlere sunalım...
Qualcomm Snapdragon 430 işlemci
4GB RAM
64 GB dahili depolama + microSD desteği
Android 7.0 Nougat işletim sistemi ve Nokia'nın kendine has başlangıç ekranı + arayüzü
5.5 inç FHD ekran
16MP ana kamera (f/2.0 açıklık oranı + Zeiss optikler)
8MP ön kamera (f/2.0 açıklık oranı)
Dolby Atmos hoparlörler
Parmak izi okuyucu sensör
USB Type-C port
3,000mAh pil (Hızlı şarj destekli)
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