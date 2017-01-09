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'li 6 hakkında her şey

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Giriş Tarihi: 09.01.2017, 10:29 Güncelleme Tarihi: 09.01.2017, 10:31
Etiketler:
android çin satış fiyatı nokia Nokia 6
Android'li Nokia 6 hakkında her şey

Bakalım bu telefonla ilgili şimdiye kadar hangi detaylar yayınlanmış...

Mahmut Saral

Dün yaptığımız haberimizde, Android işletim sistemli Nokia 6'ya dair ilk detayları sizlerle paylaşmıştık. 246 dolarlık etiketi bulunan ürün, önümüzdeki günlerde ilk olarak Çin'de satışa sunulacak. Diğer ülkeler i henüz bir bilgi bulunmazken 'nın 2017 yılında birçok modeliyle teknolojiseverlerin karşısına çıkacağı da bir gerçek.

Biz şimdi Nokia 6 hakkındaki yayınlanmış tüm detayları sizlere sunalım...

Qualcomm Snapdragon 430 işlemci

4GB RAM

64 GB dahili depolama + microSD desteği

Android 7.0 Nougat işletim sistemi ve Nokia'nın kendine has başlangıç ekranı + arayüzü

5.5 inç FHD ekran

16MP ana kamera (f/2.0 açıklık oranı + Zeiss optikler)

8MP ön kamera (f/2.0 açıklık oranı)

Dolby Atmos hoparlörler

Parmak izi okuyucu sensör

USB Type-C port

3,000mAh pil (Hızlı şarj destekli)
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