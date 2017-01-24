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'nun 'a ı ikinci çeyreğe kaldı

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Giriş Tarihi: 24.01.2017, 11:12 Güncelleme Tarihi: 24.01.2017, 11:19
Etiketler:
kurumsal Yahoo verizon satış Altaba
Yahoo'nun Verizon'a satışı ikinci çeyreğe kaldı

İnternet hizmetleri şirketi 'nun ABD'li iletişim devi 'a ının yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.

Yahoo firması tarafından yapılan 2016 yılı dördüncü çeyrek bilanço açıklamasında, şirketin ABD'nin en büyük cep telefonu operatörü ve en yaygın internet servisi sağlayıcılarından 'a ının bu yılın ilk çeyreği yerine ikinci çeyreğinde tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtildi.

Açıklamada, satışın tamamlanmasına ilişkin, "Gerekli şartların yerine getirilmesi kapsamında hala çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır." ifadesine yer verildi.

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Yeni isminin Altaba Inc. olması bekleniyor

Verizon geçen yıl temmuz ayında Yahoo'yu 4,83 milyar dolara satın alacağını açıklamış ancak 'nun 2013 yılında 1 milyar, 2014'te de 500 milyon kullanıcısının hesap bilgilerinin bilgisayar korsanlarınca ele geçirildiğinin duyurulmasının ardından satışla ilgili pürüzler çıkmıştı.

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Yahoo'nun Verizon tarafından satın alınması, bu şirketin sahip olduğu nakitle Çinli e-ticaret devi Alibaba Group ve Yahoo Japonya'daki hisseleri ve çekirdek olmayan patentlerini kapsamıyor.

Satış anlaşmasının tamamlanmasının ardından Yahoo'nun yeni isminin Inc. olması bekleniyor.

Kaynak: AA
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