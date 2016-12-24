2016 yılında teknoloji dünyasının en büyük 10 satın alması

Artık 2016 yılını geride bırakmak üzereyiz. 2016 yılı teknoloji dünyası için dolu dolu geçti. Yıl içerisinde birçok yeni girişim, yeni cihaz gördük. Bunların yanı sıra teknoloji dünyası büyük satın almalara da sahne oldu.

İşte 2016 yılında teknoloji dünyasında gördüğümüz en büyük 10 satın alması;

Fitbit, Pebble'ı bünyesine kattı

Başarılı bir Kickstarter projesi olan Pebble, kısa bir süre önce akıllı saat, bileklik alanında söz sahibi başka bir şirket olan Fitbit tarafından satın alındı. Fitbit, Pebble için 40 milyon dolar ödedi.

Mattel, Sproutling'i satın aldı

Çokuluslu oyuncak üreticisi olan Mattel, bebek sağlığı giyilebilir ürün geliştiricisi Sproutling'i satın aldı.

Samsung, Harman'ı aldı

Elektronik ve mobil devi Samsung, 8 milyar dolar karşılığında ses ve otomotiv devi Harman'ı bünyesine kattı. Bu fiyatın yılın en büyük rakamlarından birisi olduğunu belirtelim.

Verizon, Yahoo'yu satın aldı

Mobil operatör Verizon, internet devi Yahoo'yu 4.4 milyar dolar ödeyerek satın aldı.

Walmart, Jet.com'u 3,3 milyar dolara satın aldı

ABD'li perakende zinciri devi Walmart, "e-ticaret devi Amazon'la rekabet edebilmek için" şeklinde yorumlanan hamlesiyle, e-ticaret şirketi Jet.com'u 3.3 milyar dolara satın aldı.

Microsoft, LinkedIn'i satın aldı

Microsoft, teknoloji dünyasındaki en büyük satın alamalarından birini gerçekleştirdi. 26.2 milyar dolar karşılığında Microsoft, iş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını sağlayan kariyer sitesi LinkedIn Avrupa Komisyonu'nun satışı onaylaması ile resmen Microsoft'un bünyesine kattı.

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Tesla, Solar City'i yuttu

Tesla ve SolarCity'nin hissedarları yapılan oylamada, Tesla'nın 2.3 milyar dolara SolarCity'i satın alma teklifini onayladı. Tesla'nın sahibi Elon Musk, Solar City'nin hissedarları arasındaydı.

Snapchat Bitstrips'i satın aldı

Snapchat, kullanıcıların kendi avatarlarını oluşturmasına ve bu avatarları farklı sosyal medya mecralarında paylaşmasına izin veren Bitmoji uygulamasının geliştiricisi Bitstrips'i satın aldı. Snapchat, bu satın alma için 100 milyon dolar ödedi.

Uber, OTTO'yu satın aldı

Uber sürücüsüz kamyon girişimi Otto'yu 680 milyon dolara satın aldı.

CNN, Beme'i bünyesine kattı

Facebook karşıtı sosyal ağ Beme, CNN tarafından satın alındı. CNN, bu satın alma için 25 milyon dolar ödedi.