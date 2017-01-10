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'nun ismi ve CEO'su değişiyor!

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Giriş Tarihi: 10.01.2017, 11:56 Güncelleme Tarihi: 10.01.2017, 12:06
Etiketler:
Yahoo internet kurumsal teknoloji Altaba marissa mayer yeni isim
Yahoo'nun ismi ve CEO'su değişiyor!

devi , ismini değiştireceğini duyurdu. Yahoo'yu artık ‘’ adıyla anacağız. Bunun yanında şirketin ünlü CEO'su de istifa etti.

Emre Çetinkaya

Son yılların en çok konuşulan şirketlerinden olan , geçtiğimiz yıl içerisinde 4.8 milyar dolar karşılığında Verizon'a satılmıştı. Bunun yanında görünüşe göre şirket ciddi bir değişim sürecine giriyor.

Şirketten bugün yapılan açıklamaya göre yılların Yahoo'su artık 'Altaba' adıyla anılmaya başlayacak. Bu isim 1990'ların arama motoru Altavista ve Alibaba'nın isimlerinden türetilmişe benziyor. Zaten şirketin hissedarları arasında yer alan Alibaba'nın bu isimdeki katkısı net bir şekilde görülebiliyor.

CEO Marissa Mayer'a elveda

Öte yandan şirketteki değişimler isimle sınırlı kalmıyor. Uzun süredir Yahoo'nun CEO'su olarak görev yapan Marissa Mayer, yönetim kuruluna istifasını vermiş ve bu istifa kabul edilmiş. Ayrıca kurucu ortak David Filo, Eddy Hartenstein, Richard Hill, Jane Shaw ve Maynard Webb gibi isimler de şirketten ayrıldı.

Şirketin yeni yönetim kurulu başkanı ise Eric Brandt oldu.

Yahoo, yeni adıyla yoluna yatırımlarla devam edecek.
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