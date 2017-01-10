Yahoo'nun ismi ve CEO'su değişiyor!

Son yılların en çok konuşulan teknoloji şirketlerinden olan Yahoo, geçtiğimiz yıl içerisinde 4.8 milyar dolar karşılığında Verizon'a satılmıştı. Bunun yanında görünüşe göre şirket ciddi bir değişim sürecine giriyor.

Şirketten bugün yapılan açıklamaya göre yılların Yahoo'su artık 'Altaba' adıyla anılmaya başlayacak. Bu isim 1990'ların arama motoru Altavista ve Alibaba'nın isimlerinden türetilmişe benziyor. Zaten şirketin hissedarları arasında yer alan Alibaba'nın bu isimdeki katkısı net bir şekilde görülebiliyor.

CEO Marissa Mayer'a elveda

Öte yandan şirketteki değişimler isimle sınırlı kalmıyor. Uzun süredir Yahoo'nun CEO'su olarak görev yapan Marissa Mayer, yönetim kuruluna istifasını vermiş ve bu istifa kabul edilmiş. Ayrıca kurucu ortak David Filo, Eddy Hartenstein, Richard Hill, Jane Shaw ve Maynard Webb gibi isimler de şirketten ayrıldı.

Şirketin yeni yönetim kurulu başkanı ise Eric Brandt oldu.

Yahoo, yeni adıyla Altaba yoluna yatırımlarla devam edecek.