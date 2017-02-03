| Üye ol | 03 Şubat 2017,Cuma
  • kategori seçin
  • ara

2016'daki en iyi ler sizin oylarınızla belirleniyor

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 03.02.2017, 13:34 Güncelleme Tarihi: 03.02.2017, 14:18
Etiketler:
Teknolojinin Yıldızları anket yılın en iyileri oylama 2016 yılı mahmut saral Poltio teknoloji oyun oylama
2016'daki en iyi teknolojiler sizin oylarınızla belirleniyor

"nın Yıldızları" sı devam ediyor. Hemen siz de katılın.

GittiGidiyor'un sosyal platformu Poltio üzerinden gerçekleştirdiği "2016'nın Teknoloji Yıldızları" sı devam ediyor.

15 Şubat'a kadar sürecek sonucunda halkın seçimiyle nin beğenilen yıldız ürünleri ortaya çıkacak.

Farklı kategorileri kapsayan bir liste üzerinden yapılacak oylama sonucunda katılımcılar tarafından en çok oylanan ürünler, 17 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilecek ve GittiGidiyor'un sosyal medya hesaplarından duyurulacak canlı yayın ile açıklanacak.

Kategorileri hazırlayan jüride sitemizin editörlerinden Mahmut Saral da yer alıyor.

Daha detaylı bilgi ve oylamaya katılmak için tıklayın.

TeknoKulis: 2016 yılının en iyi 5 telefonu ve 1 hayal kırıklığı

TeknoKulis seçimi: 2016'nın en iyi 5 oyunu
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Güncel Toplam kayıt: 11649
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın