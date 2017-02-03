2016'daki en iyi teknolojiler sizin oylarınızla belirleniyor

GittiGidiyor'un sosyal anket platformu Poltio üzerinden gerçekleştirdiği "2016'nın Teknoloji Yıldızları" oylaması devam ediyor.

15 Şubat'a kadar sürecek oylama sonucunda halkın seçimiyle teknolojinin beğenilen yıldız ürünleri ortaya çıkacak.

Farklı kategorileri kapsayan bir liste üzerinden yapılacak oylama sonucunda katılımcılar tarafından en çok oylanan ürünler, 17 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilecek ve GittiGidiyor'un sosyal medya hesaplarından duyurulacak canlı yayın ile açıklanacak.

Kategorileri hazırlayan jüride sitemizin editörlerinden Mahmut Saral da yer alıyor.

Daha detaylı bilgi ve oylamaya katılmak için tıklayın.