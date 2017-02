TeknoKulis: 2016 yılının en iyi 5 telefonu ve 1 hayal kırıklığı

2016'nın en iyi akıllı telefonları:

Samsung Galaxy S7 edge

Eğer Note 'de pil sorunu olmasaydı, büyük ihtimalle yılın telefonu seçilirdi. Eh, tahtı bir diğer Samsung ürünü Galaxy S7 edge kapıyor. S7 edge, bir mücevheri andıran tasarımı, tabii ki yanlardan kavisli ekranı ve teknik özellikle milyonlarca Android kullanıcısının dikkatini çekti. Hatta gelişmiş kameraları sayesinde iOS kullanıcılarını da Android saflarına dahil ettiği söylenebilir.

iPhone 7 Plus

5.5 inç FHD ekranlı bir iPhone'dan söz ediyoruz. Bunun yanında, 1.5 metre derinlikteki suda dahi çalışabilen bir model bu. IP67 sertifikası var ve Apple ürünlerinde pek tanık olmadığımız bir durum söz konusu. Üstüne, optik zoom özellikli gelişmiş arka kamera sistemini de eklediğimizde en gelişmiş iPhone modeline merhaba diyoruz. Diyeli birkaç ay oluyor gerçi.

HTC 10

HTC denildiğinde akıllara gelen bazı temel özellikler var. Bunlar, şık metal tasarım, güçlü stereo hoparlörler ve akıcı Sense arayüzü olarak sıralanabilir. Hepsi tabii ki en gelişmiş halleriyle HTC 10'da yer alıyor. 5.2 inç ekranı bulunan ürün, Snapdragon 820 çipsetiyle geliyor ve yüksek performans gerektiren uygulamaları çalıştırırken dahi neredeyse hiç ısınmıyor.

Sony Xperia XZ

IP68 sertifikalı, suya ve toza karşı oldukça dayanıklı bir telefon. Aslında son yıllarda bu akımı Sony'nin başlattığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Öyle ki artık orta seviye telefonlarda da bu tip sertifikalar kullanılabiliyor. Xperia XZ, Snapdragon 820 çipset ve 23MP ana kamerasıyla dikkat çekiyor. Tasarım detaylarına bakıldığında, üst seviye Xperia ailesinden pek de farklı olduğunu söyleyemeyiz, ama 2016'da Sony'nin yaptığı en güçlü hamle olarak kayıtlara geçti.

General Mobile GM 5 Plus

Google Android One programı denildiğinde ülkemizde akıllara tek bir isim geliyor; General Mobile. Firma, Google ile ortak çalışmalar yürüterek birçok telefonunu Android One programına dahil etti. Böylelikle en yeni güncellemeleri diğer 3. parti üreticilerden çok daha erken zamanlarda sunabiliyor. GM 5 Plus da bu aileye mensup, 5.5 inç FHD ekranı ve 999 TL'lik satış fiyatıyla ön plana çıkıyor.

2016'nın hayal kırıklığı yaratan telefonu:

Samsung Galaxy Note 7

Oysa her şey çok iyi başlamıştı. Premium malzeme, göze hoş gelen tasarım, üst seviye özellikler ve dahası. Çıkıştan kısa süre sonra yaşanan pil sorunları, günler içinde giderek arttı ve en nihayetinde hem üretimi bitirildi hem de piyasadaki ürünler toplatıldı. Samsung, ciddi bir hataya imza atmış oldu.