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TeknoKulis seçimi: 2016'nın en iyi 5 oyunu

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Giriş Tarihi: 28.12.2016, 11:42 Güncelleme Tarihi: 28.12.2016, 11:51
Etiketler:
Doom the witcher 3 Battlefield 1 Titanfall 2 uncharted 4
TeknoKulis seçimi: 2016'nın en iyi 5 oyunu

Bu oyunları hala oynamadıysanız çok şey kaçırıyorsunuz.

Mahmut Saral

Herhangi bir sıralama yapmadan mutlaka oynamanız gereken 5 oyunu sunuyoruz sizlere...

Doom

90'lı yıllardaki hızlı aksiyon, günümüzün işitsel ve görsel gücüyle birleşerek yeni nesil 'u ortaya çıkardı. Günümüz FPS'lerine kıyasla benzersiz bir FPS deneyimi arıyorsanız Doom tam da size göre.

Uncharted 4

Harika görseller ve heyecan dolu bir hikaye akışı. Bunlara ek olarak Türçe dublaj unsurunu da ekleyelim. PlayStation 4 sahiplerinin çok şanslı olduğu çok açık.

Battlefield 1

Battlefield, seride ilk kez Birinci Dünya Savaşı cephelerine gidiyor ve belki de ilk kez bu kadar iyi bir hikaye anlatımına sahip. Eh, Osmanlı Devleti de var. Grafikler ve seslere söylenecek söz de yok.

The Game Awards'ta yılın oyunu seçildi!

#Sayfa#

Titanfall 2

İlk oyunda senaryo moduna yer verilmemiş ve bunun için birçok oyuncudan tepki gelmişti. Yapımcılar, oyunculara kulak verdi ve başarılı multiplayer modlarının yanında 'de senaryo modu da bulunuyor.

Pokemon Go

Her ne kadar resmi olarak ülkemizde yayınlanmasa da birçok APK dosyası mevcut. Pokemon Go, hem mobil oyunların gücünü bir kez daha gösterdi hem de artırılmış gerçeklik ile neler yapılabileceğini bir kez daha ispatladı.

İşte Golden Joystick Awards 2016 kazananları
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The forest

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cevapla 28.12.2016 13:30
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