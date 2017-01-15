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'ın çalınan prototipi 20 bin dolara satışa çıkarıldı!

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Giriş Tarihi: 15.01.2017, 12:31 Güncelleme Tarihi: 15.01.2017, 12:40
Etiketler:
razer proje çalıntı CES 2017 Project Valerie Project Ariana çin
Razer'ın çalınan prototipi 20 bin dolara satışa çıkarıldı!

'ın 'de çalınan prototipinin 'de 20 bin dolara satışa çıkarıldığı ortaya çıktı.

Emre Çetinkaya

Geçtiğimiz hafta sizlere Razer'ın CES 2017 fuarında çalınan iki yeni prototipinden söz etmiştik. Bu olayın hemen ardından Razer yetkilileri ise şirket adına çok önemli olan bu prototiplerin çalınmasıyla ilgili bilgi veren herkese 25 bin dolar ödeyeceklerini duyurmuştu. Şimdi ise bu konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

The Daily Dot'ın haberine göre, şirketin Project Valerie isimli, üç ekranlı laptop prototipi Çin'de bir internet sitesi (Taobao) üzerinden yaklaşık 21,742 dolara satışa çıkarılmış.

Öte yandan şirketin çalınan diğer prototipi Project Ariana'dan ise şu an i hiç haber yok.
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