Razer'dan çalınan prototipleri hakkında bilgi verene 25 bin $

Geçtiğimiz gün Razer'ın CES 2017 fuarında duyurduğu iki yeni prototipin fuar esnasında çalındığından söz etmiştik. Bu tanıtılan iki yeni prototip Project Valerie ve Project Ariana'nın çalınması ise büyük ses getirmişti.

Bugün bu konuyla ilgili yeni gelişmeler var. Polygon'un haberine göre Razer, CES 2017 kapsamında yeni prototiplerinin çalınmasıyla ilgili orijinal bilgi veren herkese 25 bin $ ödül verileceği belirtildi.

Bu yeni projelerden Project Valerie, üç ekranlı dizüstü bilgisayar ve Project Ariana'nın ise Chroma Teknolojisini kullanan akıllı projektör olduğunu hatırlatalım.