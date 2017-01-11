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'dan çalınan prototipleri hakkında bilgi verene 25 bin $

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Giriş Tarihi: 11.01.2017, 00:24 Güncelleme Tarihi: 11.01.2017, 00:34
Etiketler:
CES 2017 razer ödül Project Valerie Project Ariana
Razer'dan çalınan prototipleri hakkında bilgi verene 25 bin $

fuarında çalınan prototipleri hakkında orijinal bilgi verenler tarafından 25 bin $ ile lendirilecek.

Emre Çetinkaya

Geçtiğimiz gün 'ın CES 2017 fuarında duyurduğu iki yeni prototipin fuar esnasında çalındığından söz etmiştik. Bu tanıtılan iki yeni prototip Project Valerie ve Project Ariana'nın çalınması ise büyük ses getirmişti.

Bugün bu konuyla ilgili yeni gelişmeler var. Polygon'un haberine göre Razer, kapsamında yeni prototiplerinin çalınmasıyla ilgili orijinal bilgi veren herkese 25 bin $ verileceği belirtildi.

Bu yeni projelerden , üç ekranlı dizüstü bilgisayar ve 'nın ise Chroma Teknolojisini kullanan akıllı projektör olduğunu hatırlatalım.
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