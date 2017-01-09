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'ın ses getiren prototipleri 'de çalındı!

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Giriş Tarihi: 09.01.2017, 18:44 Güncelleme Tarihi: 09.01.2017, 18:59
Etiketler:
razer las vegas CES 2017 hırsızlık Min-Liang
Razer'ın ses getiren prototipleri CES 2017'de çalındı!

Geçtiğimiz gün kapılarını kapatan 'taki fuarına 'ın başına gelen olayı damga vurdu.

Emre Çetinkaya

Las Vegas'ta geçtiğimiz hafta gerçekleşen CES 2017 fuarı birbirinden yeni teknoloji ve ürünlere sahne oldu. Bu fuarın ilgi çeken iki prototipine imza atan Razer, bugün olayıyla fuara nokta koyduklarını duyurdu.

Razer, CES 2017'de Project Valerie ve Project Ariana isimli iki tane ses getiren prototipini duyurmuştu. Bunlardan Project Valerie, üç ekranlı dizüstü bilgisayar ve Project Ariana'nın ise Chroma Teknolojisini kullanan akıllı projektör olduğunu hatırlatalım.

Razer CEO'su Min-Liang'in Facebook hesabından yaptığı duyuruya göre CES 2017'de bu iki prototip cihaz çalınmış. Belirtilene göre bu hırsızlık olayı araştırılmaya başlamış.
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