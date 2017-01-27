Apple programına bağlı kalıyor

Hasan Uğur Nayır

Apple, beta programına istikrarlı şekilde devam ediyor. Teknoloji devi, iOS 10.3'ün public betasıyla birlikte macOS Sierra 10.12.4'ün de betasını yayınladı. Özetle beta programına kayıtlı olan tüm Mac kullanıcıları, 10.12.4'ü cihazlarına yükleyebilir.

10.12.4 güncellemesi, iOS'un Night Shift özelliğini Mac'lere kazandırıyor. Bununla birlikte güncellenmiş PDF API'si, Siri'nin genişletilmiş dikte yeteneği yenilikler arasında bulunuyor. Tabii ki yeni yazılım güncellemesi performans ve güvenlikte iyileştirmeler de içeriyor.

macOS Sierra 10.12.4 betasını Mac'inize kurmaya karar verdiyseniz, kesinlikle en başta yedeklerinizi almayı ihmal etmeyin. Eğer betayı yükledikten sonra yedek alıp, tekrardan eski sürüme geri dönerseniz, verileriniz eski sürümle çakışabilir.