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programına bağlı kalıyor

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Giriş Tarihi: 27.01.2017, 15:52 Güncelleme Tarihi: 27.01.2017, 16:01
Etiketler:
Mac macOS Sierra Sierra apple iOS Night Shift iOS 10.3 beta beta 1
Apple programına bağlı kalıyor

Cupertino merkezli şirket programını aksatmadan sürdürüyor.

Hasan Uğur Nayır

, programına istikrarlı şekilde devam ediyor. Teknoloji devi, iOS 10.3'ün public betasıyla birlikte OS 10.12.4'ün de betasını yayınladı. Özetle beta programına kayıtlı olan tüm Mac kullanıcıları, 10.12.4'ü cihazlarına yükleyebilir.

10.12.4 güncellemesi, 'un Night Shift özelliğini Mac'lere kazandırıyor. Bununla birlikte güncellenmiş PDF API'si, Siri'nin genişletilmiş dikte yeteneği yenilikler arasında bulunuyor. Tabii ki yeni yazılım güncellemesi performans ve güvenlikte iyileştirmeler de içeriyor.

10.12.4 betasını Mac'inize kurmaya karar verdiyseniz, kesinlikle en başta yedeklerinizi almayı ihmal etmeyin. Eğer betayı yükledikten sonra yedek alıp, tekrardan eski sürüme geri dönerseniz, verileriniz eski sürümle çakışabilir.
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