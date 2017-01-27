iOS 10.3 güncellemesini denemek ister misiniz?

Hasan Uğur Nayır

Apple, 10.2.1'i yayınladıktan sonra 10.3'ün beta testlerine başladı. Şirket, geliştiricilerden kısa süre sonra iOS 10.3'ün açık betasını yayınladı. Apple Beta Programı'na kayıtlı tüm kullanıcılar beta yazılımını indirip, iOS cihazlarına yükleyebilir. Eğer olur da 10.3'ü cihazınıza yüklemek isterseniz, en başta yedeklerinizi almayı sakın unutmayın!

iOS 10.3'ün yenilikleri nedir?

iOS 10.3'te görünüşe göre kaybolması halinde ne yapılacağı merak konusu olan Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods'lar için bir çözüm var. Yeni güncelleme ile gelecek olan Find My AirPods uygulaması, kaybolan kulaklıkları bulmanız için sesli olarak sizi yönlendirecek ve haritada da kulaklığın konumunu gösterecek.

Bunların yanı sıra iOS 10.3'ten sonra uygulama geliştiricileri, müşteri incelemelerine yanıt verebilecek, Podcasts uygulaması için yeni widget gelecek ve daha birçok çeşitli eklemeler olacak.