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10.3 güncellemesini denemek ister misiniz?

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Giriş Tarihi: 27.01.2017, 15:14 Güncelleme Tarihi: 27.01.2017, 15:20
Etiketler:
apple iOS iOS 10.3 beta açık beta public beta AirPods
iOS 10.3 güncellemesini denemek ister misiniz?

yeni sürümünün açık sını yayınladı.

Hasan Uğur Nayır

, 10.2.1'i yayınladıktan sonra 10.3'ün testlerine başladı. Şirket, geliştiricilerden kısa süre sonra iOS 10.3'ün açık betasını yayınladı. Apple Beta Programı'na kayıtlı tüm kullanıcılar beta yazılımını indirip, cihazlarına yükleyebilir. Eğer olur da 10.3'ü cihazınıza yüklemek isterseniz, en başta yedeklerinizi almayı sakın unutmayın!

iOS 10.3'ün yenilikleri nedir?

'te görünüşe göre kaybolması halinde ne yapılacağı merak konusu olan Apple'ın kablosuz kulaklığı 'lar için bir çözüm var. Yeni güncelleme ile gelecek olan Find My AirPods uygulaması, kaybolan kulaklıkları bulmanız için sesli olarak sizi yönlendirecek ve haritada da kulaklığın konumunu gösterecek.

Bunların yanı sıra iOS 10.3'ten sonra uygulama geliştiricileri, müşteri incelemelerine yanıt verebilecek, Podcasts uygulaması için yeni widget gelecek ve daha birçok çeşitli eklemeler olacak.
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