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'nin seslerini değiştirdiler

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Giriş Tarihi: 06.02.2017, 11:48 Güncelleme Tarihi: 06.02.2017, 11:54
Etiketler:
resident evil 7 resident evil RE7 capcom easter egg sonic Sonic the Hedgehog
Resident Evil 7'nin seslerini değiştirdiler

Son günlerin sıklıkla konuşulan oyunu 'nin seslerinde yapılan değişiklik oyunu ilginç hale getirmiş.

Hasan Uğur Nayır

, ilk açıklandığı zaman FPS kamera açısı yüzünden bir takım eleştirilerin hedefi olmuştu. Fakat demosu yayınlanınca fikirler bu değişikliğin gerekli olduğu yönünde değişti. RE7'nin tam sürümü kısa süre önce oyuncularla buluşmuş durumda. Yapım gerilim ve korku dolu anlar yaşatıyor.

Resident Evil 7 karakterleri sağlıklı dişlerle hayata gülümsüyor!

Oyun hakkında tam çözüm videoları, videoları da yayınlandı. Tabii ki dalga geçen ve bazı şeyleri ti'ye alan videolar es geçilmedi.

RE7'deki seslerin The Hedgehog'la değiştirilmiş olduğu ilginç bir video oldukça popüler oldu. Sosyal medyada ve internet topluluklarında son günlerde sıklıkla paylaşılıyor. Sonic'in ses efektleri RE7'yi bakın ne hale getirmiş...

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