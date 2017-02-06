Resident Evil 7'nin seslerini değiştirdiler

Hasan Uğur Nayır

RE7, ilk açıklandığı zaman FPS kamera açısı yüzünden bir takım eleştirilerin hedefi olmuştu. Fakat demosu yayınlanınca fikirler bu değişikliğin gerekli olduğu yönünde değişti. RE7'nin tam sürümü kısa süre önce oyuncularla buluşmuş durumda. Yapım gerilim ve korku dolu anlar yaşatıyor.

Oyun hakkında tam çözüm videoları, Easter Egg videoları da yayınlandı. Tabii ki dalga geçen ve bazı şeyleri ti'ye alan videolar es geçilmedi.

RE7'deki seslerin Sonic The Hedgehog'la değiştirilmiş olduğu ilginç bir video oldukça popüler oldu. Sosyal medyada ve internet topluluklarında son günlerde sıklıkla paylaşılıyor. Sonic'in ses efektleri RE7'yi bakın ne hale getirmiş...

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