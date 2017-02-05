Resident Evil 7 karakterleri sağlıklı dişlerle hayata gülümsüyor!

Resident Evil 7, gerilim dolu bir oyun. Bir hafta boyunca canavarların kafasını patlatıp, psikopat aile üyelerinden kaçtım. Ancak hikaye sadece evle sınırlı değilmiş. Daha neler oldu neler. RE7'de birçok oyuncuyu korkutacak, gerilimli anlar yaşatacak bir çok şey var, bir de oyundaki karakterlerin muhteşem dişleri var!
Şimdiden bahsedeyim, eğer oyunu daha oynamadıysanız, yazının geri kalanında hafiften spoiler yiyebilirsiniz.
İnternet topluluklarında son günlerde RE7 karakterlerinin harika dişleri konuşuluyor. Karakterler mutasyona uğrasa da, dişleri yine mükemmel görünüyor. Bundan şikayetçi bazı oyuncular var.
Mesela oyun Ethan Winters'ın karısı Mia'nın videosu ile açılıyor. Bembeyaz harika dişleriyle konuşuyor.
kalan karakter 1000
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