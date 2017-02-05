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karakterleri sağlıklı dişlerle hayata gülümsüyor!

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Giriş Tarihi: 05.02.2017, 15:45 Güncelleme Tarihi: 05.02.2017, 15:57
Etiketler:
resident evil 7 resident evil RE7 oyun ps4 pc xone
Resident Evil 7 karakterleri sağlıklı dişlerle hayata gülümsüyor!

Caom yeni da diş sağlığına da dikkat çekiyor.

Hasan Uğur Nayır

, gerilim dolu bir . Bir hafta boyunca canavarların kafasını patlatıp, psikopat aile üyelerinden kaçtım. Ancak hikaye sadece evle sınırlı değilmiş. Daha neler oldu neler. 'de birçok oyuncuyu korkutacak, gerilimli anlar yaşatacak bir çok şey var, bir de oyundaki karakterlerin muhteşem dişleri var!

Şimdiden bahsedeyim, eğer oyunu daha oynamadıysanız, yazının geri kalanında hafiften spoiler yiyebilirsiniz.

İnternet topluluklarında son günlerde RE7 karakterlerinin harika dişleri konuşuluyor. Karakterler mutasyona uğrasa da, dişleri yine mükemmel görünüyor. Bundan şikayetçi bazı oyuncular var.

Mesela oyun Ethan Winters'ın karısı Mia'nın videosu ile açılıyor. Bembeyaz harika dişleriyle konuşuyor.

Zindandan kaçmaya çalışırken de dişler ortaya çıkıyor.

Katile dönüştüğünde de dişler muhteşem görünüyor.

Sadece Mia mı? Jack Baker da aynı.

Müthiş kapışma esnasında ne kadar sağlıklı dişleri olduğunu vurguluyor.

Jack'ın sevgili eşi Marguerite dev bir örümceğe dönüşse bile dişleri parlıyor.

Oğulları Lucas'ı da unutmamak gerek.
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