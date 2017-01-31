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Giriş Tarihi: 31.01.2017, 11:51 Güncelleme Tarihi: 31.01.2017, 11:56
Etiketler:
resident evil 7 korsan torrent crack hack capcom
Resident Evil 7, korsana yeni düştü

Bu kez Resident Evil değil, PC ları korkutuyor.

Mahmut Saral

Capcom'un yeni oyunu Resident Evil 7, korsan karşısında pek direnemedi. Denuvo koruma sisteminin en güncel sürümünü kullanan oyun, yalnızca 5 gün sonucunda er'ların elinden kurtulamadı ve oyunun kopya sürümü torrent platformlarında paylaşılmaya başlandı bile.

Biz yine de bu tip yasal olmayan yazılımları indirmenizi önermiyoruz. Bu tip yazılımlar sebebiyle PC'niz ciddi zararlar görebilir, özel bilgilerinizi çaldırabilirsiniz. Hem bu, emeğe de saygısızlık anlamına geliyor.

Resident Evil 7 incelemesiyle yakında biz de karşınızda olacağız.

Resident Evil 7'nin satışları iyi gidiyor
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