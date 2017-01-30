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'nin ı iyi gidiyor

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Giriş Tarihi: 30.01.2017, 11:02 Güncelleme Tarihi: 30.01.2017, 11:05
Etiketler:
resident evil 7 capcom satışlar satış rakamı demo indirilme rekor
Resident Evil 7'nin satışları iyi gidiyor

Ayrıca seri tarihinde bir de kırıldı.

Mahmut Saral

Capcom'un yeni oyunu Resident Evil 7, bir süre önce PC, PlayStation 4 ve Xbox One için raflarda yerini almıştı. Firma, 'nin yüksek satış rakamlarına ulaşmasını bekliyordu, ki öyle de olacak gibi.

İlk gelen bilgilere göre Resident Evil 7, dünya çapında 2.5 milyonluk satış rakamını geride bıraktı. Ayrıca, oyunun su da şimdiye kadar 7 milyondan fazla kez indirilmiş. , bunun da seri tarihinde bir rekor olduğunu ekliyor.

Oyunun incelemesi ve VR sürümü hakkındaki görüşlerimiz için yakında karşınızda olacağız.
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