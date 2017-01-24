| Üye ol | 24 Ocak 2017,Salı
  • kategori seçin
  • ara

'nin ilk notları geldi

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 24.01.2017, 10:10 Güncelleme Tarihi: 24.01.2017, 10:15
Etiketler:
resident evil 7 inceleme inceleme puanları inceleme notları capcom pc playstation 4 xbox one
Resident Evil 7'nin ilk inceleme notları geldi

Dün oyunun kötü olabileceği konuşuluyordu. Bugün ise tam tersi bir rüzgar var.

Mahmut Saral

Capcom'un hayatta kalma - korku macera oyunu Resident Evil 7, bugün itibarıyla PC, PlayStation 4 ve Xbox One için raflarda yerini alıyor. Dün yaptığımız bir haberimizde, oyunun hazırlanmış bir sinden söz etmiştik. Bugün ise, daha fazla inceleme notu geldi ve görünüşe göre oyun sevilmiş.

İşte Resident Evil 7'nin ilk inceleme notları:

The Guardian – 5/5

Giant Bomb – 4/5

Game Informer – 8.5

USgamer – 4/5

Gamer – 90/100

Polygon – 9

Gamespot – 8

Telegraph – 4/5

IGN – 7.7

Destructoid – 10

GamesRadar+ – 4.5/5

EGM – 9.5

Paste Magazine – 9

Shacknews – 9
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Oyun Toplam kayıt: 3263
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın