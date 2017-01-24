Resident Evil 7'nin ilk inceleme notları geldi

Capcom'un hayatta kalma - korku macera oyunu Resident Evil 7, bugün itibarıyla PC, PlayStation 4 ve Xbox One için raflarda yerini alıyor. Dün yaptığımız bir haberimizde, oyunun hazırlanmış bir incelemesinden söz etmiştik. Bugün ise, daha fazla inceleme notu geldi ve görünüşe göre oyun sevilmiş.

İşte Resident Evil 7'nin ilk inceleme notları:

The Guardian – 5/5

Giant Bomb – 4/5

Game Informer – 8.5

USgamer – 4/5

PCGamer – 90/100

Polygon – 9

Gamespot – 8

Telegraph – 4/5

IGN – 7.7

Destructoid – 10

GamesRadar+ – 4.5/5

EGM – 9.5

Paste Magazine – 9

Shacknews – 9