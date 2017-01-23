Resident Evil 7, hardcore fanlar için bir hayal kırıklığı mı? İşte inceleme notu

Capcom, yeni hayatta kalma korku aksiyon oyunu Resident Evil 7 hakkında şimdiye kadar hep iddialı açıklamalarda bulundu. Oyunun Resident Evil'ın gerçek köklerine döneceğini belirtirken bir yandan da milyonlar satacağını iddia etti.

PC, PlayStation 4 ve Xbox One için hazırlanan Resident Evil 7, 24 Ocak, yani yarın itibarıyla raflarda yerini alacak. Tabii incelemeleri de yavaş yavaş geliyor. İşte onlardan bir tanesi.

Thisgengaming sitesi, serinin şimdilik son oyunu olan Resident Evil 7'yi inceledi. Site, oyuna 10 üzerinden 7.5 puan vererek oyunun özellikle hardcore Resident Evil fanlarını tatmin edemediğini dile getirdi.

Site, oyunun artı yönleri olarak, klasik özelliklere dönmenin güzel olduğundan, mekaniklerden ve hikâye detaylarından söz etmiş. Eksi tarafında ise, düşman yapay zeka seviyesi ve kendini tekrar ediyor olmasından bahsetmiş.