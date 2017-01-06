Dünyanın en hızlı elektriklisi FF91'e talep büyük!

Yaklaşık 1,5 gün önce Las Vegas'taki CES 2017 fuarında çok ses getiren bir elektrikli otomobil duyurusu yapılmıştı. Faraday Future FF91 adlı elektrikli otomobil dünyanın en hızlı elektriklisi olarak duyurulmuştu.
Tasarım anlamında da göz dolduran Faraday Future FF91'in 2018 yılı içerisinde dağıtılacağı belirtilmişti. Bunun yanı sıra aracın rezervasyonları ise alınmaya başladı. Rezervasyon alınmaya başlayalı yaklaşık 36 saat geçmişken toplamda 64,124 kişi aracı satın almak için rezervasyon yaptırdı.
Bu rezervasyonu yapan kullanıcıların 5,000'er dolar gibi bir ücret ödediğini belirtelim.
Faraday Future FF91 hakkında daha detaylı bilgiyi buradan alabilirsiniz. Rezervasyon için ise buraya tıklayabilirsiniz.
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Rezervasyon için 2 seçenek var, paralı seçenek ve parasız seçenek, kaçı paralı kaçı parasız belli değil. Ayrıca araba daha seri üretime geçmedicevapla 07.01.2017 05:36
Şaka gibi rezervasyon için buraya tıklayabilirsiniz demişsinizde ülkemin insanı daha atmosferik motorlu aracı almak için kaç bin kredi çekmesi gerekirken biz bunları sadece uzaktan izlemeye devam edicez.cevapla 07.01.2017 04:06
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