| Üye ol | 08 Ocak 2017,Pazar
  • kategori seçin
  • ara

Dünyanın en hızlı elektriklisi FF91'e büyük!

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 06.01.2017, 23:17 Güncelleme Tarihi: 06.01.2017, 23:27
Etiketler:
Faraday Future Faraday Future FF91 otomobil elektrikli otomobil talep rezervasyon
Dünyanın en hızlı elektriklisi FF91'e talep büyük!

CES 2017 kapsamında duyurulan FF91'in ilk rakamları ortaya çıktı. Rezervasyon için de para ödendiğini belirtelim.

Emre Çetinkaya

Yaklaşık 1,5 gün önce Las Vegas'taki CES 2017 fuarında çok ses getiren bir elektrikli duyurusu yapılmıştı. FF91 adlı dünyanın en hızlı elektriklisi olarak duyurulmuştu.

Tasarım anlamında da göz dolduran Faraday Future FF91'in 2018 yılı içerisinde dağıtılacağı belirtilmişti. Bunun yanı sıra aracın ları ise alınmaya başladı. Rezervasyon alınmaya başlayalı yaklaşık 36 saat geçmişken toplamda 64,124 kişi aracı satın almak için rezervasyon yaptırdı.

Bu rezervasyonu yapan kullanıcıların 5,000'er dolar gibi bir ücret ödediğini belirtelim.

hakkında daha detaylı bilgiyi buradan alabilirsiniz. Rezervasyon için ise buraya tıklayabilirsiniz.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(2 yorum)
Tolga Tolga

Rezervasyon için 2 seçenek var, paralı seçenek ve parasız seçenek, kaçı paralı kaçı parasız belli değil. Ayrıca araba daha seri üretime geçmedi

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 07.01.2017 05:36
Burak Burak

Şaka gibi rezervasyon için buraya tıklayabilirsiniz demişsinizde ülkemin insanı daha atmosferik motorlu aracı almak için kaç bin kredi çekmesi gerekirken biz bunları sadece uzaktan izlemeye devam edicez.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.01.2017 04:06
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Otomobil Toplam kayıt: 1834
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın