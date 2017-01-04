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: Dünyanın en hızlı elektriklisi açıklandı!

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Giriş Tarihi: 04.01.2017, 16:06 Güncelleme Tarihi: 04.01.2017, 16:30
Etiketler:
Faraday Future Faraday Future FF91 FF91 CES 2017 tanıtım otomobil elektrikli otomobil duyuru
CES 2017: Dünyanın en hızlı elektriklisi Faraday Future FF91 açıklandı!

beklendiği üzere fuarında adlı dünyanın en hızlı elektrikli ini açıkladı. tasarımıyla ve performansıyla göz dolduracak.

Emre Çetinkaya

CES 2017 fuarı Las Vegas'ta 5 Ocak yani yarın itibarıyla kapılarını açacak ancak öncesinde birer birer fuarda sergilenecek olan yeni cihazlar ve teknolojiler lmaya devam ediyor. Bugün bu fuarın hiç şüphesiz ki en büyük yıldızlarından olacak olan ve uzunca bir süredir beklediğimiz Faraday Future isimli markanın yeni elektrikli i FF91 açıklandı.

İlgili: Faraday Future'ın prototipi Bentley, Ferrari ve Tesla'nın karşısında!

Las Vegas'ta yüzlerce seyircinin önünde sahneye çıkan Faraday Future FF91, müthiş teknik özelliklerinin yanı sıra etkileyici tasarımıyla da göz doldurmayı başardı. Aracın çoklu modemi sizi internete bağlarken, iki aerodinamik anteni ise fiber hızında internet yayını yapma olanağı sunacak. Ek olarak ön ve arkada on kamera, 13 uzun ve kısa menzilli radar ünitesi, 12 yüksek performanslı sensör ve yüksek çözünürlüklü 3D Lidar sistemi gibi interaktif özellikler bizi karşılıyor..

'in tanıtım videosu;

1,050 beygirlik motora sahip olduğu belirtilen FF91, 0'dan 100 km hıza yalnızca 2.39 saniyede çıkabiliyor. Bu süre bir in 100 km'ye çıkabildiği en kısa süre. Tek şarjla yaklaşık 608 km yol kat edebilen FF91, akıllı telefonlarla bağlantı kurabiliyor ve güvenlik için de iris (göz tarayıcı) sensörüne sahip.

'in Tesla Model S P100D ile 0-100 km hızı karşılaştırması;

Ne zaman geliyor?

Las Vegas'taki duyuruda aracın ilk etapta 300 adet "Alliance Edition" olarak piyasaya sunulacağı söylendi. İlk araçların teslimatları ise 2018 yılını bulacak. Öte yandan Faraday Future, bu büyüleyici aracını satın almak isteyenler için tıpkı Tesla gibi bir ön kayıt sistemini uygulayacak ve aracı almak için ön kayıt yapanlar 5 bin dolar ödeyecek. Bunların yanında aracın en merak edilen konularından olan fiyatının ise henüz belirsizliğini koruduğunu söyleyelim.

Faraday Future FF91 için ön kayıt yapmak isteyenleri şu siteye alalım.

Faraday Future FF91'in yaklaşık bir buçuk saat süren Las Vegas'taki etkinliğini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.
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