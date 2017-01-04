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, sınırsız sini uzatıyor

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Giriş Tarihi: 04.01.2017, 14:13 Güncelleme Tarihi: 04.01.2017, 14:17
Etiketler:
Tesla Tesla Supercharger süperşarj hediye bedava otomobil elektrikli otomobil
Tesla, sınırsız bedava süperşarj hediyesini uzatıyor

1 Ocak 2017'den itibaren alınan araçlar için sınırsız hakkı vermeyeceğini açıklayan 'dan bir açıklama daha geldi.

Şarj problemini müşterilere yansıtmamak için çok sayıda süperşarj istasyonu açan Tesla, ayrıca araç satın alanlara ve sınırsız hakkı veriyordu.

7 Kasım 2016'da 'dan gelen bir açıklama ile 1 Ocak 2017'den sonra alınan araçlara böyle bir hak verilmeyeceği duyurulmuştu. Dün ise Tesla'dan bu konuyla alakalı tekrar bir duyuru geldi. Model S ve X için geçerli olan bu kampanyanın bitiş tarihinin 15 Ocak 2017'ye ertelendiği açıklandı..

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O tarihden sonra ise Tesla'nın geçen sene açıkladığı plan devreye girecek ve yeni araç satın alanlara her yıl 400 kW-saatlik ücretsiz süperşarj hakkı verilecek. Bu miktar, yaklaşık 1600 km. anlamına geliyor. Bu kredileri bittikten sonra ise Tesla'nın süperşarj istasyonlarında "benzer bir benzinli arabanın yakıt maliyetinden daha ucuz bir ücretle" arabalarını hızlıca şarj edebilecekler.

Kaynak: Otohaber.com.tr
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