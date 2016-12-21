Tesla, gelecek yıl Türkiye'ye geliyor!

Dünyanın halihazırda en büyük elektrikli otomobil üreticisi konumunda bulunan Tesla Motors, önümüzdeki yıl itibarıyla nihayet Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Tesla'nın resmi internet sitesinde yayınlanan haritaya göre, 2017'de açılacak yeni Supercharger şarj istasyonları arasında Türkiye de bulunuyor.

Haritaya göre 2017'de İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 9 farklı ilde Tesla Supercharger istasyonu açılması planlanıyor.

Tesla'nın 2016 yılı hedefleri arasında da Türkiye'de istasyon açmak bulunuyordu. Fakat bu hedef gerçekleşmedi. Elon Musk'ın başında olduğu şirket, bu yıl gerçekleştiremediği hedefi önümüzdeki yıl yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tesla Motors'un oldukça hızlı şarj imkanı sağlayan bu istasyonları sayesinde elektrikli otomobiller, yarım saatlik şarj ile 275 km yol gidebiliyor. Diğer şarj istasyonları ise yarım saatlik şarj ile otomobillere 20-25 km arası menzil sağlıyor. Tesla'nın süper şarj istasyonlarında otomobiller 75 dakika içinde tamamen şarj olabiliyor.

Kaynak: Otohaber.com.tr