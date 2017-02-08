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geçen çeyrekte 6 milyon sattı

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Giriş Tarihi: 08.02.2017, 17:25 Güncelleme Tarihi: 08.02.2017, 17:44
Etiketler:
apple akıllı saat apple watch rapor tim cook
Apple geçen çeyrekte 6 milyon Apple Watch sattı

'ın merak edilen satış rakamları ortaya çıktı.

Emre Çetinkaya

Geçtiğimiz hafta mali yılın ilk çeyreği unu paylaşan Apple, iPhone, iPad gibi cihazlarının 3 aylık dönemde ne kadar sattığını açıklamış ancak Watch konusunda bilgi vermemişti. CEO Tim Cook, bu konuda sadece satışlarında rekor kırıldığını açıklamakla yetinmişti.

Ancak analiz firması Canalys bugün bu konuya açıklık getirdi. Araştırma sonuçlarına göre Apple, geçtiğimiz 3 aylık dönemde 6 milyon Apple Watch satmayı başarmış. Bu da şirketin kasasına 2.6 milyar $ girmesini sağlamış.

Bu rakamlardan daha ilgi çekeni ise, elde edilen bu rakamın üç aylık dönemde pazarının toplam gelirinin yüzde 80'ine denk gelmesi! Apple Watch'ların kısa sürede bu noktaya gelmesi gerçekten büyük bir başarı.

Öte yandan raporda Apple'ın 2016'da 11.9 milyon akıllı saat sattığı belirtiliyor. Bu da 2016'daki akıllı saat pazarının %49'u anlamına geliyor.
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