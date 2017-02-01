Apple, iPhone satışlarında rekor kırdı!

Apple geçtiğimiz gece geride bıraktığımız mali yılın ilk çeyreği raporunu paylaştı. Geride bıraktığımız 3 aylık periyot, Apple'ın şimdiye kadarki en güçlü çeyreklerinden birisi oldu.

Genelde Eylül ayında tanıtılan yeni iPhone'lar sayesinde Apple'ın ilk çeyrek sonuçları her zaman yüksek olmuştur ancak bu sefer önceki yılları da geride bırakmayı başarmış gibi görünüyor. Apple tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, 3 ayda 78.4 milyar dolar gelir elde etmeyi başarmış. Apple tarihinin gelir anlamında en yüksek rakamı bu oldu. Bunun yanı sıra şirketin karı ise 17.8 milyar dolar olarak açıklandı.

iPhone satışları rekor kırdı!

Diğer taraftan bu çeyrekte Apple bir başka rekoru da iPhone satışlarında kırdı. Birkaç çeyrekte düşüşte olan Apple, bu çeyrekte 78.3 milyon adet iPhone satışı gerçekleştirmiş. Beklentiler ise şirketin 77.4 milyon civarında iPhone satması yönündeydi. Apple geçen yılın aynı döneminde ise 74.8 milyon iPhone satışı gerçekleştirmişti. Yani %4.7'lik bir artış söz konusu.

Bu artışta Apple'ın yeni iPhone 7 Plus modelinin başarısının payının çok büyük olduğunu söyleyelim.

iPad satışlarında ise aksine düşüş söz konusu. Geçen yılın aynı dönenimde 16.12 milyon iPad satan şirket, bu çeyrek 13 milyon iPad satmış.