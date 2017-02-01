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, nda kırdı!

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Giriş Tarihi: 01.02.2017, 12:05 Güncelleme Tarihi: 01.02.2017, 12:19
Etiketler:
apple finansal sonuçlar iphone satışları rekor mali yıl ilk çeyrek kurumsal
Apple, iPhone satışlarında rekor kırdı!

Geçen 3 çeyrekte 78.3 milyon iPhone satışı gerçekleştiren , bu alanda kendi unu kırmış oldu.

Emre Çetinkaya

Apple geçtiğimiz gece geride bıraktığımız ın ilk çeyreği raporunu paylaştı. Geride bıraktığımız 3 aylık periyot, 'ın şimdiye kadarki en güçlü çeyreklerinden birisi oldu.

Genelde Eylül ayında tanıtılan yeni iPhone'lar sayesinde Apple'ın sonuçları her zaman yüksek olmuştur ancak bu sefer önceki yılları da geride bırakmayı başarmış gibi görünüyor. Apple tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, 3 ayda 78.4 milyar dolar gelir elde etmeyi başarmış. Apple tarihinin gelir anlamında en yüksek rakamı bu oldu. Bunun yanı sıra şirketin karı ise 17.8 milyar dolar olarak açıklandı.

İlgili: iPhone 7 Plus, önceki Plus modellere fark attı!

iPhone satışları rekor kırdı!

Diğer taraftan bu çeyrekte Apple bir başka u da nda kırdı. Birkaç çeyrekte düşüşte olan Apple, bu çeyrekte 78.3 milyon adet iPhone satışı gerçekleştirmiş. Beklentiler ise şirketin 77.4 milyon civarında iPhone satması yönündeydi. Apple geçen yılın aynı döneminde ise 74.8 milyon iPhone satışı gerçekleştirmişti. Yani %4.7'lik bir artış söz konusu.

Bu artışta Apple'ın yeni iPhone 7 Plus modelinin başarısının payının çok büyük olduğunu söyleyelim.

iPad satışlarında ise aksine düşüş söz konusu. Geçen yılın aynı dönenimde 16.12 milyon iPad satan şirket, bu çeyrek 13 milyon iPad satmış.
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