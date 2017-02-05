WhatsApp'a Android'te düzinelerce yeni emoji ekleniyor

Geçtiğimiz gün popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'ı toplamda 1.2 milyar kişinin kullandığı ve platformda her gün 50 milyar mesaj atıldığı belirtilmişti. Bu büyük platformda her gün atılan mesajlarda milyarlarca emoji kullanılıyor. Ancak görünüşe göre bu emojiler hala yeterli bulunmuyor.

Yeni yayınlanan Android için WhatsApp betada, platforma gelecek olan yeni ve düzinelerce emoji gün yüzüne çıktı. Unicode 9 ve Android 7.1 ile birlikte tanıtılan bu emojileri kullanabilmek için Android 7.1'e sahip olmak durumunda da değilsiniz.

Öte yandan WhatsApp'ın bu betasını ve sonraki betalarını herkesten önce test etmek istiyorsanız buradaki linkten Play Store üzerinden beta programına dahil olabilirsiniz.