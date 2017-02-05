| Üye ol | 05 Şubat 2017,Pazar
  • kategori seçin
  • ara

'a 'te düzinelerce yeni ekleniyor

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 05.02.2017, 11:26 Güncelleme Tarihi: 05.02.2017, 11:38
Etiketler:
whatsapp beta android Android 7.1 WhatsApp beta emoji
WhatsApp'a Android'te düzinelerce yeni emoji ekleniyor

'ın yeni sında düzinelerce yeni göründü. Yeni güncellemeyle bu emojiler platforma eklenecek.

Emre Çetinkaya

Geçtiğimiz gün popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'ı toplamda 1.2 milyar kişinin kullandığı ve platformda her gün 50 milyar mesaj atıldığı belirtilmişti. Bu büyük platformda her gün atılan mesajlarda milyarlarca emoji kullanılıyor. Ancak görünüşe göre bu ler hala yeterli bulunmuyor.

Yeni yayınlanan için WhatsApp da, platforma gelecek olan yeni ve düzinelerce emoji gün yüzüne çıktı. Unicode 9 ve Android 7.1 ile birlikte tanıtılan bu emojileri kullanabilmek için 'e sahip olmak durumunda da değilsiniz.

Öte yandan 'ın bu betasını ve sonraki betalarını herkesten önce test etmek istiyorsanız buradaki linkten Play Store üzerinden beta programına dahil olabilirsiniz.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16595
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın