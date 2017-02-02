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, Instagram ve Messenger'ın güncel kullanıcı rakamları paylaşıldı

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Giriş Tarihi: 02.02.2017, 12:39 Güncelleme Tarihi: 02.02.2017, 12:48
Etiketler:
facebook instagram whatsapp facebook messenger mark zuckerberg
WhatsApp, Instagram ve Facebook Messenger'ın güncel kullanıcı rakamları paylaşıldı

Bugün 2016 yılı son çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan , , Instagram ve 'ın da güncel kullanıcı rakamlarını paylaştı.

Emre Çetinkaya

2017 yılına girdik ve şirketler birer birer 2016 yılı son çeyreğindeki performanslarını gösteren finansal sonuçlarını paylaşmaya başladılar. Son olarak Facebook bugün, son üç aylık finansal sonuçlarını paylaşmıştı.

Bunun için sahneye çıkan Mark Zuckerberg, son çeyrek gelir, kar rakamlarının dışında, şirketin sahip olduğu platformların güncel kullanıcı rakamlarını da açıkladı.

Büyümeye devam!

Zuckerberg tarafından yapılan açıklamaya göre, Instagram 600 milyon kullanıcı rakamını aşmayı başarmış. "Hikayeler" özelliğiyle iyi bir ivme yakalayan platformun sadece bu özelliğini, her gün aktif olarak 150 milyon kullanıcı kullanıyor. 5 ay içerisinde bu rakamın çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Diğer taraftan Messenger'ın sesli ve görüntülü arama özelliğini ise her ay 400 milyon kullanıcı aktif olarak kullanıyor. WhatsApp tarafında ise 1.2 milyar kullanıcı rakamına ulaşılmış ve her gün platformda 50 milyar mesaj gönderiliyormuş.

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Mustafa Mustafa

Sadece Whatsapp kullanıyorum, Facebook ve Instagram kullanmıyorum..

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cevapla 02.02.2017 15:49
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