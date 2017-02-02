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durdurulamıyor: 1.86 milyar aktif kullanıcıya ulaştı!

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Giriş Tarihi: 02.02.2017, 12:30 Güncelleme Tarihi: 02.02.2017, 12:38
Etiketler:
facebook sosyal ağ kurumsal finansal sonuç açıklama rapor internet
Facebook durdurulamıyor: 1.86 milyar aktif kullanıcıya ulaştı!

, 2016 yılı 4. çeyrek larını paylaştı. Şirket çok başarılı bir üç aylık periyotu geride bırakmış gibi görünüyor.

Emre Çetinkaya

Halihazırda dünyanın en büyük ı olan Facebook, milyarlı rakamlarda kullanıcı sayısına ulaşan ilk sosyal ağ olduktan sonra hala büyümeye devam ediyor. Ancak bu konuda şirketin yatırımlarının payı büyük. Mesela 'un olmayan yerlere bile internet götürmek için yürüttüğü projelerden sizlere söz etmiştik.

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Bu yatırımlarının karşılığını günden güne alan şirket büyümesini sürdürüyor. Bugün yayınlanan Facebook'un 2016 yılı 4. çeyrek finansal raporlarına göre sosyal ağ, 1.86 milyar aylık aktif kullanıcıya ulaşmayı başarmış. Bunların 1.74 milyarının mobilden de giriş yaptığı belirtildi.

Ayrıca şirketin larına göre 1.23 milyar kullanıcı her gün Facebook kullanırken, 1.15 milyarı ise mobilden her gün giriyor.

Para saymaya devam

Bunun yanı sıra şirketin 3 aylı dönemde geliri ise 8.8 milyar dolar seviyesinde olurken, bu gelir üzerinden net karı ise 3.56 milyar dolar olmuş.

Facebook böylece 2016 yılını 27 milyar dolarla kapatmış oldu. Bu alanda şirket 2015 yılına göre %57 büyüme gösterdi.
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