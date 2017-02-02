Facebook durdurulamıyor: 1.86 milyar aktif kullanıcıya ulaştı!

Halihazırda dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook, milyarlı rakamlarda kullanıcı sayısına ulaşan ilk sosyal ağ olduktan sonra hala büyümeye devam ediyor. Ancak bu konuda şirketin yatırımlarının payı büyük. Mesela Facebook'un internet olmayan yerlere bile internet götürmek için yürüttüğü projelerden sizlere söz etmiştik.

Bu yatırımlarının karşılığını günden güne alan şirket büyümesini sürdürüyor. Bugün yayınlanan Facebook'un 2016 yılı 4. çeyrek finansal raporlarına göre sosyal ağ, 1.86 milyar aylık aktif kullanıcıya ulaşmayı başarmış. Bunların 1.74 milyarının mobilden de giriş yaptığı belirtildi.

Ayrıca şirketin raporlarına göre 1.23 milyar kullanıcı her gün Facebook kullanırken, 1.15 milyarı ise mobilden her gün giriyor.

Para saymaya devam

Bunun yanı sıra şirketin 3 aylı dönemde geliri ise 8.8 milyar dolar seviyesinde olurken, bu gelir üzerinden net karı ise 3.56 milyar dolar olmuş.

Facebook böylece 2016 yılını 27 milyar dolarla kapatmış oldu. Bu alanda şirket 2015 yılına göre %57 büyüme gösterdi.