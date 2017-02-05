Huawei P10 ve P10 Plus'ın özellikleri ve fiyatı sızdı

Çinli Huawei yeni üst seviye akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor. Bu yeni modellerin Huawei P10 ve Huawei P10 Plus olarak adlandırılacağını biliyoruz. Daha önce bazı basın görselleri internette sızdırılan bu yeni modellerin bugün özelliklerini ve fiyatlarını gösteren döküman sızdırıldı.

Sızan dökümana göre Huawei P10'un üç farklı versiyonu olacak. Bu modellerden birisi 4GB RAM ve 32GB dahili hafızaya sahip olacak ve fiyatı ise 508 $ civarında olacak. Bir başka modeli 4GB RAM ve 64GB dahili hafızaya sahip olacak ve 595 $ civarında bir fiyatla gelecek. Son olarak üst seviye versiyonu ise 6GB RAM ve 128GB dahili hafızaya sahip olacak ve 682 $ civarında fiyatla satışa çıkacak.

Öte yandan Huawei P10 Plus modelinin ise iki tane versiyonu görünüyor. Bunlardan biri 4GB RAM ve 64GB dahili hafızalı model, diğeri ise 6GB RAM ve 128GB dahili hafızalı model. Bu modellerin sırasıyla, 726 $ ve 828 $ civarında fiyatlara sahip olacağı görünebiliyor.

Ayrıca her iki modelin de 5.5-inç 1440 x 2560 piksel çözünürlüğünde ekrana, Kirin 965 yonga setine, 12MP çift arka, 8MP ön kamera gibi ortak özelliklere sahip olacağı belirtiliyor. İki cihazı birbirinden ayıran en önemli fark ise şu; Huawei P10 düz ekrana, P10 Plus ise kavisli ekrana sahip olacak.

Yeni Huawei modeller hakkında ne düşünüyorsunuz?